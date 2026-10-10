¿Nuevo romance? Shakira es vinculada con Serge Ibaka, exjugador de la NBA

¿Shakira con nuevo novio? En medio de su residencia de conciertos en la capital española, la vida sentimental de la estrella de “Waka Waka” vuelve a estar en el centro de la conversación. Esta vez, el nombre del jugador de baloncesto Serge Ibaka entró en escena tras ser vinculado con la cantante colombiana.

Las versiones se originaron a partir de la información divulgada por el periodista Jordi Martín en el programa “El Gordo y La Flaca”, de Univision, quien aseguró que ambos estarían saliendo. Según las especulaciones, Ibaka habría estado presente en varios de los espectáculos de Shakira en Madrid, y durante una de las presentaciones la artista supuestamente intercambió miradas con el deportista mientras interpretaba “Antología”, momento que desencadenó una ola de rumores en redes sociales.

Cabe señalar que, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación, por lo que la información se mantiene en el terreno de la especulación.

Sobre Serge Ibaka

Serge Ibaka, de 37 años, es un baloncestista nacido en Brazzaville, capital de la República del Congo, y nacionalizado español. Su carrera en la NBA se consolidó a partir de 2009 con Oklahoma City Thunder, tras ser seleccionado en el draft de 2008.

A lo largo de su trayectoria jugó también para Orlando Magic, Toronto Raptors —con los que conquistó el anillo de campeón en 2019—, Los Angeles Clippers y Milwaukee Bucks.

Fue reconocido por su potencia defensiva y por defender la camiseta de la selección española, con la que ganó el Eurobasket de 2011. Su paso más reciente por Europa lo llevó al Real Madrid durante la temporada 2024-2025, culminando con el título de la Liga Endesa.

Desde la separación de Gerard Piqué, anunciada en junio de 2022, la vida amorosa de Shakira ha sido objeto de constantes rumores que la han vinculado con diversas figuras, sin que todas esas versiones se hayan convertido en relaciones confirmadas.

Es importante recordar que en junio de 2026 la propia Shakira habló sobre su situación sentimental y afirmó que sus prioridades son sus hijos, Milan y Sasha, y su carrera. En esa ocasión, la cantante señaló que no contempla iniciar una relación mientras sus hijos sean menores de edad.

Antes de estar con Gerard Piqué, Shakira mantuvo una relación de 10 años con Antonio de la Rúa.

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