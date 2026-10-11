Ángel Sepúlveda rescata a Chivas en la edición 299 del Clásico Tapatío

Ángel Sepúlveda pasó de villano a héroe en una electrizante edición 299 del Clásico Tapatío que terminó con empate 1-1 entre Chivas y Atlas. El atacante rojiblanco lavó su error desde los once pasos al marcar el gol de la igualada definitiva en la cancha del Estadio Jalisco.



El Rebaño Sagrado saltó al rectángulo verde con la firme intención de sacudirse la malaria, pero se topó con una muralla colombiana en el arco. Camilo Vargas agigantó su leyenda en el balompié nacional al detener su penal número veintiuno en México.

¡GOOOOOL DEL REBAÑO! ?



Ángel Sepúlveda enmienda su error y pone el 1-1. pic.twitter.com/vjBLSP2SE7 — TUDN USA (@TUDNUSA) October 11, 2026



El guardameta sudamericano le adivinó el cobro al “Cuate” Sepúlveda al minuto 75, privando a la fanaticada visitante de un festejo cantado. El penal fue otorgado tras catorce agónicas revisiones en las pantallas del VAR por parte del colegiado.



Antes del show de los penales, la escuadra rojinegra se había adelantado en el marcador de forma sorpresiva en el terreno de juego. El refuerzo argentino Kevin Zenón aprovechó un gran trazo largo para batir el marco rival al minuto 51 del compromiso.



Guadalajara había dominado a placer la primera mitad con constantes embates de Roberto Alvarado y Richard Ledezma. Sin embargo, la falta de contundencia y las intervenciones milagrosas de Vargas mantuvieron el cero al descanso en el coloso.

CAMILO VARGAS EVITA EL EMPATE DEL REBAÑO ?



El histórico guardameta ataja la pena m´çaxima y el Rebaño sigue en 0's.



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La insistencia del conjunto visitante encontró su justa recompensa cuando el cronómetro ya agonizaba en el minuto 85 de la parte complementaria. Brian Gutiérrez asistió a Sepúlveda, quien definió cruzado para sacarse la espina del penal errado previamente.



El cierre del compromiso se convirtió en un auténtico calvario para las Chivas al quedarse con diez hombres sobre el terreno de juego. Una tarjeta roja directa obligó al Rebaño a replegar filas de forma dramática en la recta final del encuentro.

¡GOL DEL ATLAS! ??



¡GOL DEL ATLAS! ??



Kevin Zenón le gana la espalda a la zaga del Rebaño y abre el marcador.



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Con este salomónico reparto de unidades en la perla tapatía, el Guadalajara alcanzó la línea de los diecinueve puntos en la clasificación general. Por su parte, la Academia se estancó un escalón abajo con dieciocho unidades en el certamen local.

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