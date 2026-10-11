Clarence Seedorf será el entrenador de uno de los clubes más grandes de Brasil

Clarence Seedorf asumirá el reto de dirigir al Corinthians hasta diciembre de 2027, con la misión de sacar al equipo de una situación comprometida en el campeonato brasileño. El club de São Paulo confirmó la contratación del neerlandés después de despedir a Fernando Diniz y buscar una alternativa para cambiar la dinámica de resultados que lo mantiene cerca de los puestos de descenso.

El panorama deportivo exige una reacción. Corinthians ocupa el decimosexto lugar de la clasificación, a una posición de la zona de descenso, cuando restan ocho jornadas para terminar el torneo. El equipo también quedó eliminado de la Copa Libertadores y de la Copa de Brasil, y acumula siete fechas sin conseguir una victoria, según la información proporcionada por el club.

La llegada de Seedorf supone la apuesta por un técnico con experiencia internacional y una trayectoria destacada como futbolista. El exmediocampista, de 50 años, tendrá como una de sus principales referencias dentro del plantel al delantero neerlandés Memphis Depay.

El presidente del Corinthians, Omar Stabile, explicó que la elección respondió al perfil que buscaba la institución para afrontar este momento. “Escogimos con base en el perfil de trabajo que imaginamos para el Corinthians y estoy seguro de que él y su comisión técnica nos ayudarán a superar este momento delicado en la liga”, afirmó en declaraciones difundidas por el club.

Seedorf también se refirió a las exigencias del cargo y al tipo de equipo que pretende construir. “Asumir este desafío es un honor, pero también una enorme responsabilidad. Estoy aquí para dar todo de mí y construir un equipo que luche por cada pelota, cada minuto y cada victoria”, expresó en su presentación.

De su paso por Europa a un nuevo desafío en São Paulo

La dirigencia terminó decantándose por Seedorf después de evaluar distintas alternativas para reemplazar a Diniz, despedido tras la derrota frente a Internacional. Entre los nombres considerados figuraban los argentinos Ramón Díaz, Luis Zubeldía, Sebastián Beccacece, Juan Pablo Vojvoda y Javier Mascherano.

El neerlandés conoce el fútbol brasileño por su etapa como jugador del Botafogo, entre 2012 y 2013. Aquella experiencia fue uno de los factores que pesaron en la decisión del Corinthians, aunque su recorrido como entrenador también incluye equipos de distintos países y una selección nacional.

Tras retirarse como futbolista en 2014, comenzó su carrera en los banquillos al frente del Milan. Posteriormente dirigió al Shenzhen FC, al Deportivo de La Coruña y a la selección de Camerún, donde trabajó junto a Patrick Kluivert. También ejerció como integrante del Consejo Supervisor de la Federación Neerlandesa de Fútbol.

Su llegada a Corinthians, sin embargo, estará marcada por la urgencia de los resultados. Seedorf viajará a São Paulo en los próximos días junto con su cuerpo técnico, por lo que no estará en el banquillo para el clásico de este domingo ante Palmeiras. En ese encuentro, el equipo será dirigido de manera interina por William Batista, responsable de la categoría sub-20.

La trayectoria de Seedorf como jugador constituye uno de los principales argumentos de su contratación. El neerlandés conquistó cuatro veces la Liga de Campeones: con el Ajax en 1995, el Real Madrid en 1998 y el Milan en 2003 y 2007. Es el único futbolista que ha ganado el torneo con tres clubes diferentes.

Considerado uno de los centrocampistas destacados de la década de 1990, también disputó el Mundial de Francia 1998. Ahora tendrá que trasladar esa experiencia al trabajo desde el banquillo, en un Corinthians que necesita sumar puntos para alejarse de la parte baja de la tabla y afrontar con mayor margen las últimas jornadas del campeonato.

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