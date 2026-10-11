La nueva página de Megan Fox colapsó tras su lanzamiento

El lanzamiento de la nueva plataforma de contenido exclusivo de Megan Fox provocó un terremoto en internet. La actriz estadounidense, de 40 años, anunció la apertura de su sitio oficial meganfox.world a través de su cuenta de Instagram, pero la abrumadora afluencia de usuarios provocó múltiples colapsos técnicos en el portal durante su primer día de funcionamiento.

Para promocionar su debut, la estrella de “Jennifer’s Body” compartió un adelanto de una sesión fotográfica y audiovisual que definió como un “thriller erótico neo-noir”. La expectativa generada provocó un tráfico masivo de seguidores que intentaron acceder simultáneamente, lo que dejó la página inhabilitada casi de inmediato y desató la frustración de miles de fanáticos que reportaron enlaces rotos y pantallas en blanco.

Ante la ola de comentarios en redes sociales, la propia actriz confirmó la falla técnica y respondió con humor a sus seguidores: “¡Ustedes siguen colapsando el sitio! Están trabajando duro para que vuelva a funcionar”. En otra interacción, Fox detalló que los desarrolladores debieron restaurar el servidor al menos seis veces en pocas horas para intentar estabilizar el servicio.

El nuevo emprendimiento forma parte de Subs.com, una red fundada en 2025 por Tim Stokely, cofundador y ex director ejecutivo de OnlyFans. A diferencia de otros creadores, Fox participa en el proyecto no solo como figura principal, sino también en calidad de copropietaria y ejecutiva con poder de decisión.

“Las mujeres han pasado décadas escuchando que la visibilidad es poder mientras alguien más es dueño de la plataforma. Me interesa lo que sucede cuando las mujeres son dueñas de las tres cosas”, expresó la actriz en un comunicado oficial.

El modelo de negocio del sitio combina un espacio de acceso libre para suscriptores registrados con publicaciones de pago por visión (pay-per-view), cuyos precios oscilan entre los 11 y los 88 dólares. Además de fotos y videos inéditos que no se difundirán en redes sociales públicas como Instagram o X, la plataforma ofrece mensajería directa entre la celebridad y sus fans.

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