Trump acusa a la “izquierda radical” de atacar a italoestadounidenses por derribo de estatuas de Colón

Donald Trump, felicitó este domingo a la comunidad italoestadounidense por el Día de Colón y acusó a la “izquierda radical” de haberla hecho “sufrir” con la destrucción de monumentos dedicados al navegante genovés durante las protestas antirracistas de 2020.

A través de su red social Truth Social, el mandatario reivindicó la figura de Cristóbal Colón y arremetió contra demócratas, socialistas y comunistas, a quienes responsabilizó de los ataques contra estatuas del explorador en distintas ciudades estadounidenses.

“¡Feliz Día de Colón a todos! En particular, a nuestra gran comunidad italoestadounidense, que se vio obligada a sufrir mientras la izquierda radical, demócratas, socialistas y comunistas, arrasaba nuestras ciudades y pueblos, derribando casi todas las hermosas estatuas de Cristóbal Colón”, escribió Trump, según el mensaje reproducido por medios estadounidenses.

???? | ¡El presidente Trump se vuelca por completo en la defensa de Cristóbal Colón!



“Para nosotros, ¡es un héroe!”.



“¡Hemos resucitado la figura de Cristóbal Colón!”.



“¡Y lo digo con orgullo!”.



¡Los italoestadounidenses están de vuelta!



“Tenemos una estatua de Colón frente? pic.twitter.com/QcSMbG0t4K — Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) October 9, 2026

El presidente aseguró que esa etapa había terminado y celebró la recuperación de monumentos dedicados al navegante. “Esos días de vandalismo han terminado y las estatuas están de vuelta, más magníficas que nunca”, afirmó antes de extender sus felicitaciones a Italia.

Su declaración se produjo un día antes de la celebración federal del 12 de octubre, fecha que recuerda la llegada de Colón al continente americano en 1492, durante una expedición financiada por la Corona española.

El pasado 7 de octubre, Trump firmó una proclamación presidencial para conmemorar el Día de Colón de 2026, en la que defendió su legado histórico y destacó las contribuciones de la comunidad italoestadounidense.

La postura contrasta con la del expresidente Joe Biden, quien en 2021 reconoció oficialmente el Día de los Pueblos Indígenas para recordar las consecuencias de la colonización sobre las comunidades originarias. Sin embargo, Biden no eliminó ni sustituyó el Día de Colón como festividad federal, sino que reconoció ambas conmemoraciones mediante proclamaciones separadas.

La controversia se intensificó en 2020, cuando las protestas contra el racismo, impulsadas por el movimiento Black Lives Matter tras la muerte de George Floyd, llevaron al derribo de monumentos vinculados con el colonialismo y la esclavitud.

Como parte de su política de reivindicación histórica, Trump instaló en marzo de 2026 una réplica de la estatua de Colón que manifestantes habían derribado y arrojado al puerto de Baltimore en julio de 2020. La escultura fue colocada junto al edificio de oficinas Eisenhower, en las inmediaciones de la Casa Blanca.

Además, el Departamento del Interior reabrió en mayo la plaza Columbus Circle, frente a Union Station, tras cinco meses de restauración de su histórica fuente y monumento al navegante.

Durante una ceremonia celebrada el viernes en la Casa Blanca, Trump afirmó que había “resucitado” el reconocimiento a Colón y reiteró sus críticas contra quienes buscan modificar la conmemoración.

El debate refleja las distintas interpretaciones del legado del explorador: mientras sectores de la comunidad italoestadounidense lo consideran un símbolo de su identidad y contribución histórica, organizaciones indígenas cuestionan su exaltación por las consecuencias de la conquista y colonización de América.

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