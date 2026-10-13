Chris Christie denuncia al Partido Republicano por “cometer malas prácticas” para conservar el Congreso

Chris Christie, ex aspirante a candidato presidencial republicano, levantó la voz para acusar a su partido por presuntamente incurrir en malas prácticas orientadas a no cederle a los demócratas el control del Congreso.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión ABC News, el político conservador de 64 años reconoció estar decepcionado ante la posición asumida por los dirigentes de su partido al pretender pasar por alto el sentir de la ciudadanía en temas como el acuerdo de compra de diésel establecido por Donald Trump con Vladimir Putin, el incremento en los precios de los combustibles, el aumento en el coste de vida y la inflación e incluso en el restablecimiento de la pena de muerte mediante fusilamiento con trasmisión televisiva incluida, puntos que —a su juicio— podrían jugar en contra de sus intereses en las elecciones intermedias a llevarse a cabo el 3 de noviembre.

“Este es el argumento republicano de las últimas tres semanas: está bien vender o comprar petróleo a un dictador matón de la KGB en Rusia que lo usará para matar a ucranianos libres. El pueblo estadounidense no entiende que la economía va bien, y por eso, cuando tienen que pagar todo lo que pagan en el supermercado y en la gasolinera, simplemente no lo entienden. Y, por cierto, está bien transmitir en directo un asesinato ejecutado por el gobierno de Estados Unidos. Esos son nuestros tres argumentos finales para intentar mantener nuestras mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado. Esto es una mala práctica”, expuso.

This is political malpractice. My party's midterm closing arguments are:



-It's ok to buy oil from a thug dictator in Russia so he can kill more Ukrainians.

-It's ok to livestream the execution of a murderer.

-The economy is doing great and Americans just don’t get it. pic.twitter.com/vgObmx108k — Chris Christie (@GovChristie) October 13, 2026

Fiel a su personalidad de abordar los temas de frente y sin importar lo controversial que pueda ser su opinión, Christie reprochó la conducta asumida por Tom Emmer, líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, al no emitirles ningún tipo de recomendación a los republicanos sobre la necesidad de revertir algunas decisiones políticas para evitar ser apabullados por sus adversarios a través de la boleta electoral.

“Esto es una mala práctica, y la verdad Tom es más inteligente que eso. Sabe que no debería hacerlo, pero lo que se escuchó a lo largo de todo esto es la exigencia absoluta de respaldar todo lo que Donald Trump dice y hace.

Si uno quiere seguir ocupando puestos de liderazgo en la Cámara de Representantes o en el Senado, y ese es el caso, es una falta de respeto hacia los buenos republicanos de todo el país preocupados por los temas importantes”, enfatizó.

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