Hombres armados irrumpen en escuela al sur de México y matan a un profesor frente a estudiantes

Un grupo de hombres armados irrumpió en una escuela secundaria del sur de México y asesinó a balazos al profesor Leví Peralta Regalado, un ataque que provocó momentos de pánico entre estudiantes y trabajadores del plantel y obligó a suspender las actividades escolares.

La agresión ocurrió la mañana del martes en la Escuela Secundaria Técnica número 69, ubicada en San Blas Atempa, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Los responsables huyeron después de disparar contra el docente, mientras los alumnos buscaban refugio en las aulas.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que la víctima recibió múltiples impactos de bala y murió posteriormente en un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Santo Domingo Tehuantepec.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el profesor fue trasladado de emergencia en una patrulla de la Policía Municipal debido a la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, los médicos no pudieron salvarle la vida. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni establecido el motivo del homicidio.

? Hombres armados asesinaron al coordinador académico de la Secundaria Técnica 69, en San Blas Atempa, Oaxaca, Leví Peralta Regalado, de 44 años, quien se encontraba al interior del plantel.



A pesar de que servicios de emergencia arribaron al lugar, el docente murió en el? pic.twitter.com/oStyJ74SAG — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) October 14, 2026

Fiscalía despliega agentes para esclarecer el asesinato

Tras el ataque, la FGEO desplegó personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscrito a la Comandancia de Tehuantepec y al área de Alto Impacto, para realizar las diligencias correspondientes, recabar indicios y avanzar en la identificación de los responsables. La institución señaló que los elementos reunidos hasta ahora permiten desarrollar líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido.

También informó que mantiene coordinación con corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno para reforzar la vigilancia y proteger a la comunidad escolar.

La irrupción de los hombres armados provocó que estudiantes y personal educativo buscaran resguardarse ante las detonaciones. Según los reportes locales, el plantel fue desalojado y las clases quedaron suspendidas después de la agresión. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) condenó el asesinato y expresó su rechazo a los actos de violencia cometidos dentro de espacios educativos.

En un comunicado, la dependencia lamentó la muerte del profesor, identificado también por sus iniciales como L.P.R., y destacó que las escuelas deben ser lugares seguros para la enseñanza y el aprendizaje.

Sindicato magisterial exige justicia y castigo a los responsables

Peralta Regalado formó parte del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), vinculada a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Además, se desempeñaba como secretario general de la Delegación Sindical D-II-333 del Sector Tehuantepec, en la región del Istmo.

La Sección XXII condenó el homicidio y exigió a las autoridades municipales y estatales, así como a la Fiscalía, esclarecer el crimen y castigar a quienes participaron en la agresión. En su pronunciamiento, la organización advirtió que la violencia en la región ha alcanzado niveles alarmantes y reclamó mayores garantías de seguridad para la población.

“La vida y la integridad de las comunidades escolares no pueden quedar a merced de la violencia ni de la omisión gubernamental”, señaló el sindicato. El asesinato ocurre menos de dos semanas después de otro ataque mortal en una escuela secundaria de Torreón, Coahuila.

El 1 de octubre, dos hermanos de 18 años, exalumnos del plantel, ingresaron armados con objetos punzocortantes y asesinaron a la subdirectora, además de herir a cuatro personas, entre ellas docentes y un estudiante. Ambos fueron detenidos. Aquel caso se suma al ataque ocurrido en marzo en una escuela privada de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde un adolescente de 15 años asesinó a dos maestras con un arma de fuego.

Aunque las autoridades no han establecido vínculos entre estos episodios, los casos mantienen la atención sobre la seguridad en las escuelas mexicanas y la necesidad de esclarecer las agresiones cometidas dentro de los planteles.

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