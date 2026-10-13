Inundaciones dejan atrapados a 65 campistas en Arizona tras destruir el acceso a su campamento

Unas 65 personas quedaron atrapadas en un campamento de las montañas de Arizona después de que las fuertes lluvias provocaran la crecida de un arroyo y bloquearan el único puente que conecta el lugar con el exterior, informaron las autoridades.

La emergencia ocurrió en Cave Springs Campground, ubicado al norte de Sedona, donde el aumento del caudal de Oak Creek cubrió el acceso y arrastró árboles, ramas y otros escombros. La corriente impidió que los campistas pudieran salir en automóvil y dificultó el ingreso de vehículos de emergencia a la zona donde se encontraban.

La Oficina del Sheriff del condado de Coconino confirmó que había establecido contacto con el encargado del campamento y que coordinaba con varias agencias la entrega de alimentos para las personas aisladas. Los equipos esperaban que el nivel del agua descendiera lo suficiente para permitir un acceso seguro.

Hasta el momento de los reportes, no se habían registrado personas heridas.

La crecida bloqueó el único acceso al campamento

La situación cambió durante la noche, después de que las lluvias intensas elevaran rápidamente el nivel de Oak Creek. El agua cubrió el puente de acceso y varios árboles quedaron atrapados en la estructura, junto con ramas y otros restos arrastrados por la corriente.

Steve Branch, un visitante procedente de Denver, contó a Fox 10 Phoenix que había llegado al campamento alrededor de las 5:00 p. m. de la víspera y tenía previsto marcharse a la mañana siguiente.

Sin embargo, al intentar salir descubrió que el paso estaba bloqueado.

“Parece que no podemos volver a cruzar hacia donde está su lado”, explicó Branch durante una entrevista telefónica realizada a través del arroyo crecido.

El visitante señaló que varios árboles habían quedado atascados en el puente y que no había una forma segura de atravesarlo.

Las imágenes difundidas desde el lugar mostraban agua turbia corriendo sobre el acceso, con troncos y ramas acumulados alrededor de la estructura. La combinación de la fuerza de la corriente y los escombros convirtió el cruce en una barrera infranqueable para los campistas.

Trabajadores de la zona quedaron sorprendidos por la fuerza del agua

Edgar Cano, un trabajador temporal que lleva años vinculado al campamento, dijo que nunca había visto una crecida de esa magnitud en sus 25 años de experiencia en la zona.

Cano explicó a Fox 10 Phoenix que el agua y los árboles acumulados contra el puente habían formado una especie de barrera que impedía cruzar hacia el otro lado.

La emergencia también afectó a quienes practicaban actividades recreativas en el arroyo. Algunos kayakistas decidieron abandonar sus recorridos cuando advirtieron que la corriente se volvía más rápida y arrastraba grandes cantidades de madera.

Thomas Herring, quien navegaba por el cauce, relató que el nivel del agua subió con rapidez y que las condiciones se tornaron peligrosas, por lo que decidió salir del arroyo.

Otro visitante, Justin Gallen, señaló que el agua no necesariamente había alcanzado su nivel máximo de inundación, pero tenía suficiente fuerza para desplazar numerosos escombros.

Autoridades coordinan ayuda para los campistas

La Oficina del Sheriff del condado de Coconino informó que mantenía comunicación con el encargado de Cave Springs Campground y trabajaba con otras agencias para organizar el envío de alimentos a las personas que no podían abandonar el lugar.

La asistencia busca garantizar que los campistas tengan suministros mientras el nivel del agua impida utilizar el puente de manera segura.

Cave Springs Campground se encuentra junto a Oak Creek, en Oak Creek Canyon, al norte de Sedona. El lugar atrae a visitantes por su entorno boscoso y el acceso al agua, pero las lluvias intensas pueden convertir rápidamente el arroyo en una amenaza.

La estrechez del cañón y la fuerza de las corrientes pueden aumentar los riesgos cuando el agua sube y arrastra troncos y otros materiales.

Mientras las autoridades siguen vigilando la situación, los campistas permanecen aislados a la espera de que disminuya el caudal y pueda restablecerse una vía segura de salida. No se habían reportado heridos en los informes disponibles.

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