Padres de Texas son acusados de matar a sus dos hijos tras incendio que destruyó su casa rodante

Una pareja de Texas fue acusada de asesinato dos meses después de que sus dos hijos pequeños murieran en el incendio de la casa rodante en la que vivía la familia, cerca de Cleveland, informaron medios locales.

Matthew Allen Chambers, de 39 años, y Meaghan Michelle Herrod, de 30, enfrentan dos cargos de asesinato cada uno, según ABC13. Los niños fueron identificados como Mavryck Len Chambers, de 3 años, y Skylar Jayne Chambers, de 2.

Ambos padres fueron ingresados en la cárcel del condado de Liberty a principios de esta semana. Los registros penitenciarios citados por los medios establecen una fianza de un millón de dólares para cada uno.

Las autoridades no han explicado públicamente qué elementos de la investigación llevaron a presentar los cargos ni han detallado las circunstancias en las que se originó el incendio.

Los bomberos encontraron a los niños dentro de la casa rodante

El incendio ocurrió alrededor de las 5:00 a. m. del 11 de agosto, en una casa rodante situada cerca de County Road 3819 y la carretera 59, en las inmediaciones de Cleveland, Texas.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, la vivienda móvil estaba completamente envuelta en llamas. Los bomberos creían que todavía había personas en el interior, según los reportes del Montgomery County Police Reporter.

El jefe de bomberos de Cleveland, Sean Anderson, explicó a ABC13 que los padres se encontraban en las inmediaciones cuando ocurrió el incendio y que ese aspecto formaba parte de la investigación.

Anderson también describió las dificultades que enfrentaron los bomberos durante el rescate. Según relató al Montgomery County Police Reporter, los equipos ingresaron mientras combatían las llamas y encontraron a los dos niños dentro de la casa rodante.

Los pequeños ya habían muerto cuando fueron localizados, de acuerdo con ese medio.

La información disponible no precisa cómo comenzó el fuego ni qué ocurrió antes de que los servicios de emergencia llegaran al lugar.

La familia perdió a dos niños descritos como inseparables

Mavryck y Skylar fueron recordados en una esquela como hermanos que mantenían un vínculo especialmente estrecho.

“Skylar y Mavryck estaban unidos en vida por una cercanía inconfundible, un amor tan profundo y verdadero que quienes lo presenciaron sabían que era un regalo especial para ambos”, señala el obituario citado en los reportes.

El texto también destaca que los niños se querían profundamente y que permanecían juntos en todo momento.

La pareja tenía otro hijo, Harlee Layne Chambers, de 10 años, quien se encontraba en una vivienda cercana de sus abuelos cuando ocurrió el incendio, según el Montgomery County Police Reporter.

La investigación sobre el incendio continúa

Tras el incendio, Matthew Allen Chambers compartió en Facebook una campaña de recaudación de fondos con el objetivo de reunir dinero para reconstruir la vida de la familia. La iniciativa buscaba recaudar 10,000 dólares y había recibido 20 dólares hasta el lunes mencionado en el reporte original.

Los registros penitenciarios también indican que Chambers había sido arrestado en tres ocasiones entre 2016 y 2019 por cargos que incluían abandono y puesta en peligro de menores. Esos antecedentes no establecen, por sí mismos, responsabilidad en la muerte de sus hijos ni explican las nuevas acusaciones.

Por ahora, las autoridades no han divulgado públicamente todos los elementos que sustentan los cargos de asesinato contra Chambers y Herrod. Ambos enfrentan el proceso judicial y las acusaciones no equivalen a una declaración de culpabilidad.

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