Despiden a una agente de Texas por tomarse fotos con reclusas y hacer gestos obscenos

Una agente penitenciaria de Texas fue despedida después de publicar en redes sociales fotografías en las que aparece posando con mujeres detenidas bajo su custodia y haciendo gestos obscenos frente a la cámara.

Karla Beltran, quien trabajaba como agente de detención en la Oficina del Sheriff del condado de Bexar, perdió su empleo el lunes, según confirmó esa institución al medio local News 4 San Antonio.

Las imágenes muestran a Beltran con el uniforme oficial mientras posa frente a una ventana de vidrio que la separa de varias reclusas. En algunas fotografías, tanto la funcionaria como las mujeres detenidas hacen gestos con las manos y expresiones faciales frente a la cámara.

Las fotografías fueron publicadas en redes sociales

En una de las imágenes, Beltran aparece haciendo una mueca y mostrando el signo de la paz con los dedos, mientras dos mujeres detrás del vidrio imitan el gesto.

En otra fotografía, la agente saca la lengua y levanta ambos dedos medios hacia la cámara. Una de las detenidas que aparece detrás de ella también hace un gesto obsceno.

Las imágenes fueron difundidas por medios locales, que informaron que Beltran las había publicado en sus redes sociales.

La conducta de la funcionaria quedó bajo escrutinio porque las fotografías fueron tomadas mientras se encontraba uniformada y las mujeres que aparecen en ellas estaban detenidas en las instalaciones penitenciarias.

La agente llevaba pocos meses en el cargo

Beltran había comenzado a trabajar para la Oficina del Sheriff del condado de Bexar el 1 de julio, apenas unos meses antes de que se conocieran las fotografías.

De acuerdo con News 4 San Antonio, la institución confirmó que la funcionaria fue despedida el lunes. El medio señaló que no pudo contactarla para obtener comentarios sobre su salida.

Los agentes de esa oficina deben cumplir un período de prueba de un año, durante el cual pueden ser despedidos si no cumplen las expectativas o los estándares de conducta establecidos por la institución.

Hasta el momento, la información disponible no indica que Beltran haya enfrentado cargos penales por las fotografías ni detalla si se adoptaron otras medidas disciplinarias contra el personal relacionado con el caso.

Sigue leyendo:

–Brutal crimen en Texas: asfixió a su exnovia tras ruptura y ocultó el cadáver dentro de una mesa

–Mujer en Texas atacó brutalmente a su pareja con un martillo y lo dejó morir en una Iglesia

–Delincuente reincidente acusado de asesinar a una anciana durante invasión a su vivienda en Houston