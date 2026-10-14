El portero Donnarumma echa a perder el doblete de Haaland en brava reacción del City vs. PSG

Gianluigi Donnarumma se convirtió en el gran villano en el Etihad Stadium al mandar al traste la brillante reacción del Manchester City. El cancerbero del conjunto británico cometió una pifia monumental tras un potente disparo de Vitinha que terminó desviando hacia su propia portería.

Una falla que firmó un doloroso autogol que empañó por completo el doblete de Erling Haaland en la UEFA Champions League ante el Paris Saint-Germain y echó al traste la bravía reacción del equipo dirigido por el italiano Enzo Maresca.

Maghnes Akliouche gets his first #UCL goal for PSG ?



He benefits from a touch of fortune as Gianluigi Donnarumma makes a fantastic first save but the ball curls in off the bounce ? pic.twitter.com/3TtbI98fgE — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) October 14, 2026

El colosal oso del guardameta italiano opacó el heroico esfuerzo del ariete nórdico por rescatar el barco local en la jornada 2 del certamen europeo. La escuadra parisina se plantó con autoridad en territorio inglés desde la primera mitad, aprovechando cada grieta de la defensiva local.



El juvenil Desiré Doué inauguró la pizarra electrónica al minuto 13 con un derechazo potente que dejó completamente estático al arquero del City. Apenas 2 minutos más tarde, Ousmane Dembélé incrementó la ventaja de la visita al conectar un certero frentazo que tomó a contrapié a la zaga al 15.



La tormenta sobre los Sky Blues se agravó en la primera mitad cuando el cuadro francés desplegó su mejor fútbol asociativo antes del descanso. Sin embargo, los de casa modificaron su parado táctico en el complemento y se volcaron con furia al ataque bajo el liderazgo de su artillero estrella.

Erling Haaland becomes Manchester City's all-time top #UCL goal scorer with a fantastic header ? pic.twitter.com/XdOr3Oqtbw — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) October 14, 2026



El implacable delantero Erling Haaland devolvió la esperanza a la fanaticada al minuto 53 tras rematar de forma impecable con la testa en el área. Un contragolpe fulminante de los franceses devolvió la tranquilidad momentánea cuando Maghnes Akliouche mandó la de gajos a guardar al 63.



El atacante escandinavo no bajó los brazos y volvió a meter al City en la pelea al minuto 75 al firmar su doblete con un tiro potente y cruzado. Fue ahí cuando el drama absoluto se desató en el coloso británico por el increíble horror del arquero citizen ante la ofensiva rival.

TWO IN TWO MINUTES FOR PSG ???



Désiré Doué with the goal and the assist ? pic.twitter.com/OKjsesexlN — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) October 14, 2026



Vitinha sacó un remate venenoso que el guardameta italiano atacó de forma infame, incrustando la de gajos en las redes para decretar el 4-2 definitivo que liquidó las aspiraciones locales. El descuido bajo los tres postes dejó con el ojo cuadrado a la tribuna y encendió las alarmas en el torneo.



Con este contundente triunfo a domicilio, el gigante de París se consolidó con paso perfecto en la parte más alta de la clasificación general del certamen europeo. Por su parte, la escuadra de Manchester tendrá que corregir de forma urgente las desatenciones defensivas que costaron la derrota.

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