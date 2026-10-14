Escabiosis: qué es la sarna humana y cómo se trata

La escabiosis, conocida popularmente como sarna, es una infestación de la piel causada por un parásito microscópico: el ácaro Sarcoptes scabiei var. hominis. Aunque suele asociarse con la falta de higiene, los especialistas insisten en que esa idea es un mito: puede afectar a cualquier persona, sin distinción de edad, condición social o hábitos de limpieza.

El ácaro, que mide menos de medio milímetro y es prácticamente invisible a simple vista, se transmite principalmente por contacto directo y prolongado de piel con piel con una persona infestada. Por eso es habitual que aparezca en el entorno familiar, entre parejas, en jardines de infantes, escuelas, residencias geriátricas, hospitales y centros de detención, donde la convivencia estrecha favorece el contagio.

La hembra excava pequeños túneles en la capa más superficial de la piel, donde deposita sus huevos. Al cabo de unos días, estos eclosionan y las larvas migran a la superficie para madurar. El cuerpo reacciona con una respuesta alérgica frente al ácaro, sus huevos y sus desechos, y es ese mecanismo el que provoca los síntomas.

La transmisión a través de ropa, toallas o sábanas es menos frecuente, aunque posible, sobre todo en la llamada sarna costrosa, una forma grave en la que la persona alberga miles de parásitos. Los ácaros no saltan ni vuelan, y los animales domésticos no transmiten la sarna humana: las mascotas pueden tener su propia variedad de sarna, que en las personas provoca, como mucho, una irritación pasajera.

Las enfermedades de la piel empeoran la calidad de vida humana.

El picor que empeora de noche

El signo más característico es el prurito (picazón) intenso, que se agrava durante la noche y puede interferir con el descanso. A esto se suman otros síntomas:

Pequeñas lesiones rojizas o granitos, a veces con aspecto de ronchas.

Surcos finos y sinuosos, de color grisáceo o parduzco, que corresponden a los túneles del ácaro.

Lesiones por rascado, que pueden infectarse con bacterias.

Las zonas más afectadas son los espacios entre los dedos, las muñecas, los codos, las axilas, la cintura, los genitales y los glúteos. En adultos suele respetarse la cara y el cuero cabelludo; en bebés y niños pequeños, en cambio, pueden comprometerse la cabeza, las palmas y las plantas de los pies.

Un dato clave: en quienes se contagian por primera vez, los síntomas pueden tardar entre dos y seis semanas en aparecer. Durante ese período, la persona ya puede transmitir el parásito sin saberlo. En quienes ya tuvieron sarna, la reacción se manifiesta en pocos días.

La doctora Paulina Zúñiga, titulada como Médico General por la Universidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana, habló en su canal de YouTube acerca de los síntomas de la “sarna humana”:

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico lo realiza un profesional de la salud a partir del examen clínico de las lesiones y de los antecedentes de contacto. En ocasiones se confirma con una observación microscópica de raspado de piel o con dermatoscopia.

El tratamiento es sencillo y eficaz. Los medicamentos más utilizados son la permetrina en crema al 5%, aplicada en todo el cuerpo desde el cuello hacia abajo, y la ivermectina por vía oral, indicada según el caso. La elección depende de la edad, el embarazo, la lactancia y la gravedad del cuadro, por lo que no debe recurrirse a la automedicación.

Los especialistas subrayan algunos puntos esenciales:

Tratar a todo el grupo conviviente al mismo tiempo, aunque no tenga síntomas, para evitar reinfestaciones. Lavar con agua caliente la ropa de cama, las toallas y la ropa usada en los últimos tres días, y secarlas a temperatura alta. Lo que no pueda lavarse puede guardarse en bolsas cerradas durante al menos 72 horas. Repetir el tratamiento si el médico lo indica, ya que los huevos pueden sobrevivir a la primera dosis.

Es importante saber que el picor puede persistir varias semanas después de eliminar los ácaros, por la reacción alérgica residual. Eso no significa necesariamente que el tratamiento haya fallado, aunque conviene consultar si los síntomas no mejoran.

Prevención y salud pública

No existe una vacuna ni una medida que garantice la protección total, pero se puede reducir el riesgo evitando el contacto prolongado con personas infestadas hasta que completen el tratamiento y no compartiendo ropa de cama ni toallas en esas circunstancias. En instituciones, la detección temprana y el tratamiento simultáneo de casos y contactos son fundamentales para frenar los brotes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye la escabiosis entre las enfermedades tropicales desatendidas, ya que afecta a cientos de millones de personas en el mundo, con mayor incidencia en comunidades de bajos recursos y con hacinamiento. En los últimos años, varios países han reportado aumentos de casos y dificultades de acceso a ciertos tratamientos.

Los médicos coinciden en que el mayor obstáculo suele ser la vergüenza: muchas personas demoran la consulta por miedo al juicio ajeno. Sin embargo, se trata de una afección frecuente, curable y sin relación con la higiene personal. Ante una picazón persistente, sobre todo nocturna y con otros convivientes afectados, la recomendación es una sola: consultar al médico.

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