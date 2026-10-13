Diarrea con sangre y fiebre: el contacto sexual como transmisor de shigelosis

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportan que una infección bacteriana que puede transmitirse por contacto sexual se está volviendo cada vez más resistente a los antibióticos de uso común en Estados Unidos.

La shigelosis es una bacteria altamente contagiosa que causa una infección intestinal con síntomas típicos como diarrea, fiebre y calambres estomacales. La proporción de muestras de Shigella extremadamente resistentes a los medicamentos subió de 0% entre 2011 y 2015 a 8.5% en 2023, según los CDC.

Aun así, cuando los datos provisionales de 2026 no muestran más casos notificados que en el mismo período de 2025, y expertos describen el riesgo para la mayoría de las personas sanas como bajo, advierten a la vez que las opciones de tratamiento se reducen.

“El número de casos no parece haber aumentado en los últimos años, aunque sí ha aumentado la proporción de bacterias que son muy resistentes a los medicamentos”, declaró a Newsweek el Dr. Sarath Nath, experto en enfermedades infecciosas de Stony Brook Medicine y director de la Clínica de ETS de Stony Brook.

Infección intestinal que se propaga

La shigelosis causa diarrea, fiebre y calambres estomacales; los síntomas suelen aparecer uno o dos días después de la exposición. Se transmite cuando bacterias presentes en las heces llegan a la boca, por alimentos o agua contaminados, superficies, contacto cercano o ciertas prácticas sexuales.

La mayoría de las personas se recupera sin antibióticos, aunque los casos graves y las personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden necesitar atención médica.

Quénes enfrentan mayor riesgo

Los niños pequeños, viajeros internacionales, personas sin hogar y quienes tienen defensas debilitadas pueden ser más vulnerables.

También se han identificado riesgos más altos entre hombres homosexuales y bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

Sin embargo, los datos disponibles no permiten determinar cuántas infecciones resistentes se adquirieron por vía sexual.

Precauciones para reducir el contagio

Lavarse las manos y las zonas genital y anal antes y después de la actividad sexual, usar preservativos y limpiar los juguetes sexuales puede reducir la transmisión.

Los CDC recomiendan evitar las relaciones sexuales durante la infección y esperar al menos dos semanas después de que termine la diarrea, ya que las bacterias pueden seguir eliminándose en las heces.

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