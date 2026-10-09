Un parásito frecuente en gatos también puede afectar a las personas

Un análisis de más de 150,000 muestras de gatos en Estados Unidos y Canadá, publicado en PLoS One, detectó Giardia duodenalis en cerca de uno de cada quince animales. Entre los gatos infectados, aproximadamente uno de cada cinco portaba formas del parásito que podrían infectar a humanos.

La giardia se transmite por contacto con heces contaminadas y puede causar diarrea, malestar estomacal e hinchazón. Algunos gatos no presentan síntomas. En las personas, las molestias suelen comenzar entre una y dos semanas después de la exposición; los casos graves pueden provocar problemas prolongados.

“Dado que algunas cepas de Giardia pueden afectar tanto a la salud animal como a la humana, comprender con qué frecuencia se presenta puede ayudar a facilitar la detección temprana, el tratamiento adecuado y las conversaciones sobre las medidas prácticas que los dueños de mascotas pueden tomar para ayudar a proteger tanto a sus mascotas como a sus hogares”, dijo a ABC News la Dra. Anne Kimmerlein, coautora del estudio y epidemióloga veterinaria global de Mars Veterinary Health.

Según cifras recientes de Forbes Advisor, en Estados Unidos alrededor de 53 millones de hogares tienen al menos un gato como mascota.

“Fiebre del castor” en gatos

Conocida comúnmente como “fiebre del castor”, la Giardia duodenalis es un parásito que puede infectar tanto a humanos como a animales. Se popularizó con ese nombre en la década de 1970 después de que se vincularan brotes con agua contaminada en áreas donde vivían castores.

Se contrae al beber agua de ríos, lagos o arroyos sin tratar, especialmente en actividades al aire libre. Por alimentos o superficies contaminadas con materia fecal de personas o animales infectados; o por contacto cercano persona a persona, por ejemplo en guarderías, o por prácticas sexuales que implican exposición fecal.

Si la diarrea dura más de unos días, hay sangre en las heces, fiebre alta, signos de deshidratación o pérdida de peso, conviene consultar a un profesional de salud; la giardiasis suele diagnosticarse con análisis de heces y tratarse con medicamentos antiparasitarios.

Gatos de ciertas regiones registraron más infecciones

Los gatitos y los machos tuvieron mayores probabilidades de dar positivo. El estudio también encontró tasas más altas en gatos del Medio Oeste y una menor detección durante el verano. Los investigadores señalaron que el entorno y la exposición a otros animales podrían influir.

Los expertos recomiendan consultar al veterinario si el gato presenta síntomas y realizar pruebas según su situación. Si se confirma la infección, hay que limpiar con cuidado la caja de arena y los recipientes de comida y agua, lavarse las manos y mantener a los niños pequeños y a las personas inmunodeprimidas alejados de la arena hasta completar el tratamiento y las pruebas de seguimiento.

¿Es probable que una persona contraiga Giardia de su gato?

Es posible, pero poco probable, que una persona contraiga Giardia directamente de su gato. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que, aunque los animales pueden transmitir el parásito a las personas, la infección por Giardia de perros o gatos es infrecuente porque las variantes que suelen enfermar a humanos generalmente no son las mismas que afectan a perros y gatos.

Sin embargo, el riesgo aumenta si el gato tiene diarrea o Giardia confirmada y se tocan sus heces, la arena sanitaria, su pelaje contaminado o alimentos/agua/superficies contaminadas, y luego te llevas las manos a la boca. La transmisión es fecal-oral: bastan pocos quistes para causar infección.

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