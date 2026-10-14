Hombre de Indiana es acusado de disparar en un IHOP tras acusar a un cocinero de acostarse con su esposa

Un hombre de 28 años fue acusado de amenazar con un arma de fuego a un cocinero de un restaurante IHOP en Muncie, Indiana, después de acusarlo de mantener relaciones sexuales con su esposa. Durante el enfrentamiento, el arma se habría disparado y, posteriormente, el sospechoso huyó de la policía a alta velocidad hasta estrellarse contra una vivienda, según documentos judiciales citados por medios locales.

Austen Geoffery Wable habría llegado el jueves pasado al establecimiento ubicado en North Chadam Lane, donde, presuntamente bajo los efectos del alcohol, empujó al cocinero y le apuntó con una pistola.

Un empleado que intervino para calmar la situación declaró que Wable acusó al trabajador de haberse acostado con su esposa, de acuerdo con la información publicada por WTHR.

La confrontación escaló hasta que el arma se disparó. El empleado que intentó separar a ambos habría dicho que creía que Wable también recibió un disparo durante el altercado.

El enfrentamiento continuó fuera del restaurante

Según el testimonio recogido en los documentos judiciales, después del disparo Wable habría perseguido al cocinero fuera del IHOP mientras llevaba un cuchillo.

El empleado que intervino aseguró que el sospechoso parecía tener una herida de bala. También habría observado un agujero en la parte trasera de su pantalón y escuchado que decía que estaba perdiendo sangre.

El cocinero involucrado en la disputa se negó a colaborar con la investigación policial, según el reporte de WTHR.

Los primeros agentes que llegaron al establecimiento encontraron un arma de fuego y un casquillo cerca de ella. Las autoridades no han divulgado en la información disponible detalles adicionales sobre la trayectoria del disparo ni sobre posibles daños a otras personas durante el incidente.

Huyó a más de 110 millas por hora y chocó contra una casa

Tras abandonar el restaurante, Wable habría escapado en la camioneta SUV de su esposa. La policía logró localizarlo mediante cámaras de vigilancia de la red Flock Safety, de acuerdo con los documentos citados por medios locales.

Cuando los agentes intentaron detenerlo en Biltmore Avenue, el hombre aceleró y emprendió la huida a más de 110 millas por hora, equivalentes a unos 177 kilómetros por hora.

Durante la persecución, el vehículo habría llegado a elevarse del suelo y estuvo cerca de chocar contra automóviles que circulaban en sentido contrario, según los reportes.

La persecución terminó cuando Wable perdió el control y chocó contra una casa de ladrillo de dos pisos ubicada en South County Road 400 E.

Los agentes lo encontraron al salir del vehículo, tambaleándose y aparentemente desorientado, según la información publicada por FOX59.

Wable se habría negado a seguir las instrucciones policiales y fue reducido con una pistola eléctrica. Una vez bajo custodia, los agentes confirmaron que tenía una herida de bala. La policía no pudo interrogarlo inicialmente debido a su aparente estado de intoxicación.

Enfrenta varios cargos y tenía una condena previa por portar un arma

Wable enfrenta cargos preliminares por imprudencia criminal, intimidación, porte ilegal de una pistola, apuntar con un arma de fuego, resistencia a la autoridad y conducir bajo los efectos del alcohol con agravantes de peligro, según los documentos citados por los medios.

Los registros judiciales también indican que fue condenado en 2021 por portar una pistola sin licencia. De acuerdo con los documentos reportados, esa condena le impedía llevar un arma de fuego.

El sospechoso permanecía detenido en la cárcel del condado de Delaware sin derecho a fianza hasta la audiencia correspondiente, prevista para el lunes siguiente al incidente.

Las acusaciones son preliminares y deberán ser evaluadas durante el proceso judicial.

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