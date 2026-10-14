Kroger eliminará 3,000 empleos corporativos mientras apuesta por la IA

Recientemente, a través de un comunicado, la cadena de supermercados Kroger anunció el recorte de puestos de trabajo en el área corporativa para los próximos tres años, en medio de una fuerte inversión en inteligencia artificial para la mejora de sus operaciones.

De acuerdo con el minorista, la estrategia de incorporar la IA tiene como objetivo no solo obtener mejores resultados comerciales, sino también facilitar el trabajo de sus empleados y mejorar aún más la experiencia del cliente.

Hasta los momentos, el supermercado con más de 100 años y sede principal en Cincinnati es una de las mayores cadenas independientes en el país; cuenta con aproximadamente 2,700 tiendas y una plantilla de 400,000 empleados. El minorista en estos últimos años ha operado bajo diversas marcas como Ralphs, King Soopers, Smith’s y Fred Meyer.

Ante el anuncio de despidos, el director ejecutivo Greg Foran dirigió un memorando a los empleados expresando que actualmente la tecnología está transformando lo que es posible. “La forma en que se trabaja está cambiando en todos los sectores; debemos adaptarnos y aprovechar la tecnología. Necesitamos adoptar nuevas capacidades, reducir el trabajo duplicado y analizar detenidamente dónde es más conveniente realizar cada tarea”, dijo.

Foran, quien fue nombrado CEO para el supermercado en febrero de este año, es experto en tecnología; se desempeñó entre los años 2014 y 2019 dirigiendo la división de Walmart en Estados Unidos, centrándose en áreas como mantenimiento del stock, mejora en la selección de productos, pedidos en línea y capacidades digitales del minorista.

Por ahora, para Kroger, la cadena minorista Walmart es una de sus mayores competencias, al igual que Aldi, Lidl y gigantes del comercio en línea como Amazon, quienes han tenido un rápido crecimiento.

Finalmente, al cierre de las operaciones de este martes, las acciones del supermercado cayeron un 1.6% hasta ubicarse en los $61.66 dólares.

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