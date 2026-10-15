“Ahorita mismo”: una campaña lleva la conversación sobre el VIH a la vida real de los latinos

Hay conversaciones que se ensayan mil veces antes de tenerlas. Una de ellas, la de hablar del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) con la pareja, con los amigos o con el médico, sigue siendo difícil para muchos latinos. Una nueva campaña quiere acortar esa distancia con una frase que cualquier hispanohablante entiende al instante: ahorita mismo.

“Ahorita Mismo” es una iniciativa de Gilead Sciences, construida sobre su plataforma Care for the Culture. Su objetivo es animar a los hombres latinos que tienen sexo con hombres (HSH), y a la comunidad latina en general, a hacerse la prueba del VIH y a informarse sobre las opciones de prevención. La campaña se presenta en el Día Nacional de Concientización sobre el SIDA entre los Latinos, que se conmemora cada 15 de octubre.

Del folleto al humor

La apuesta de la campaña es de formato. En lugar de las piezas educativas tradicionales, “Ahorita Mismo” recurre a la narración auténtica y a expresiones culturales de uso cotidiano en las comunidades latinas. Los protagonistas son los creadores Eric Sedeño y Boman Martinez-Reid, dos voces cómicas con peso en la cultura digital. Con ellos, según los organizadores, hablar de pruebas y prevención se siente natural.

El enfoque busca encontrar a los hombres latinos donde se toman muchas decisiones de salud: en las citas, la intimidad y las relaciones. Entre los materiales disponibles para periodistas está el video Ghosted, que remite a una experiencia común de la vida de pareja moderna.

Real Papi Live

La campaña incluye una activación en vivo, Real Papi Live, con formato de pódcast. Es un espacio de conversaciones sin filtros pensado para motivar a los hombres latinos a hacerse la prueba y explorar la prevención. Su propósito, según Gilead, es llevar la campaña “a una sala” con la comunidad a la que quiere llegar, junto con talentos, creadores y organizaciones comunitarias.

La compañía resume su meta en cinco ideas: equidad, representación, agencia, empoderamiento y urgencia.

Las cifras detrás de la urgencia

De acuerdo a un comunicado de la campaña, el mensaje tiene fundamento en datos puntuales:

Los hombres latinos que tienen sexo con hombres representan el 34% de los nuevos diagnósticos de VIH en Estados Unidos (CDC), aunque son alrededor del 19% de la población, según AIDSVu.

Entre los varones de 24 años o más, los latinos concentran el 40% de los diagnósticos, de acuerdo con los CDC.

En 2024, la prevalencia del VIH entre los latinos fue de 582 por cada 100,000 personas, más de tres veces la de las personas blancas.

La relación entre el uso de profilaxis preexposición (PrEP) y la necesidad (PrEP-to-Need Ratio) es de 8.6 entre los latinos, es decir, unos nueve usuarios de PrEP por cada nuevo diagnóstico. Entre las personas blancas es de 45.1.

La última cifra apunta a una brecha de acceso. Cuantos menos usuarios de PrEP hay por cada nuevo diagnóstico, mayor es la distancia entre quienes podrían beneficiarse de la prevención y quienes realmente la usan.

La campaña también deja claro cómo interpreta estas cifras. Atribuye las disparidades a inequidades sistémicas y barreras estructurales de acceso a la atención, y no a decisiones o comportamientos individuales.

Qué se pide

Los llamados a la acción son concretos:

Iniciar la conversación sobre prevención con personas de confianza y con el profesional de salud.

Buscar voces confiables, hacer preguntas y explorar las opciones disponibles.

Animar a los hombres latinos a hacerse la prueba.

Conectar a esos hombres con recursos para que den el siguiente paso “en sus propios términos”.

Gilead, promotora de la campaña, comercializa medicamentos de prevención y tratamiento del VIH.

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