Las cosas se le pusieron color de hormiga al popular arquero de Cabo Verde Vozinha en su aventura en el fútbol chileno. El guardameta se encuentra a un paso supuestamente de salir del Colo Colo por la falta de oportunidades en el popular cuadro andino, cuyo cuerpo técnico nunca pareció tenerle la confianza necesaria.



El panorama luce sumamente gris para el popular arquero africano que en el pasado Mundial 2026 se convirtió en uno de los iconos de la competencia con grandes actuaciones. Su arribo a las canchas andinas representó un gancho publicitario espectacular, pero desafortunadamente jamás recibió la regularidad deseada en el terreno de juego.



El veterano arquero de 40 años estampó su firma con el histórico conjunto de Santiago bajo un convenio inicial de 6 meses en la institución. El documento incluía una cláusula de renovación automática hasta finales de 2027, pero el trato dependía de unos exigentes objetivos deportivos y comerciales en las oficinas de pantalón largo.



Una de las principales trabas estipula que el cancerbero de Cabo Verde debe disputar de forma obligatoria el 50 por ciento de los cotejos oficiales del club albo. Hasta la fecha, el guardameta apenas registra participación en 3 de los 12 compromisos disputados, acumulando un raquítico 25 por ciento de actividad total.



La directiva de la escuadra chilena también manifestó su descontento por el pobre rendimiento de mercadotecnia que ha entregado el fichaje en las tiendas oficiales. Las proyecciones económicas estimadas en la venta de camisetas con el dorsal del africano se quedaron a años luz de las metas institucionales fijadas en el contrato.



El panorama se pondrá más complejo de cara al ríspido cierre de la campaña regular dentro de la Liga de Primera y la Copa Chile. El guardameta abandonará la concentración alba en las próximas semanas para acudir a la gala del Balón de Oro y atender los llamados de su selección nacional en noviembre.



Ante las inminentes bajas del veterano guardavallas, el director técnico Fernando Ortiz comenzó a ensayar alternativas de emergencia en las prácticas semanales de la plantilla. Los arqueros Fernando De Paul, Eduardo Villanueva y el juvenil Gabriel Maureira levantaron la mano para resguardar la cabaña blanca.

? Sonríe fuera de la cancha: Adidas presenta a Vozinha como su nuevo embajador mientras peligra su renovación en Colo Colo https://t.co/y7UatXnPVk pic.twitter.com/slRHewLWxa — El Deportivo LT (@ElDeportivoLT) October 16, 2026



El futbolista africano mantiene el firme deseo de seguir en el nido de Santiago para cumplir su sueño de disputar la Copa Libertadores de América. Sin embargo, si las negociaciones con los altos mandos no prosperan, el portero armará las maletas en diciembre para marcharse de forma libre en el mercado invernal.

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