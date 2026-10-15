Encuentran muertos a un niño de 4 años y a su padre en Texas tras activar una alerta Amber

La búsqueda de un niño de 4 años en Texas terminó en tragedia el miércoles, cuando las autoridades encontraron muertos al menor, Andres “Harry” Furley, y a su padre, Caleb Furley, horas después de que se activara una alerta Amber por temor a la seguridad del pequeño.

La alerta se emitió el martes por la noche, después de que Caleb no devolviera al niño a su madre en el momento previsto para la entrega. Ante la desaparición, las autoridades también emitieron una orden de arresto contra el padre por presunto secuestro parental.

El caso movilizó a los investigadores, que intentaban localizar a ambos y determinar qué había ocurrido con el menor.

Sin embargo, la búsqueda concluyó el miércoles, cuando un investigador encontró los cuerpos de un hombre y un niño pequeño. Posteriormente, la policía confirmó que se trataba de Caleb y Harry Furley.

Las autoridades no han informado cómo murieron ni han precisado si sospechan que hubo un delito. La investigación continúa abierta y el médico forense deberá realizar los procedimientos correspondientes para confirmar formalmente la identidad y determinar la causa de las muertes.

Un video de vigilancia ayudó a reconstruir sus últimos movimientos

La investigación avanzó después de que un familiar informara a la policía, durante la mañana del miércoles, que el padre y el niño supuestamente habían sido vistos el lunes por la tarde en un establecimiento comercial de Gainesville, Texas.

Según el Departamento de Policía de Gainesville, los investigadores se comunicaron con el negocio y descubrieron que sus empleados ya habían expresado preocupación por la presencia de un hombre acompañado de un niño pequeño.

El establecimiento había contactado previamente a la policía para informar sobre ambos, aunque las autoridades no detallaron qué había despertado las sospechas del personal.

Los agentes acudieron al lugar tras recibir el primer aviso, pero no encontraron al padre ni al niño.

Ante la falta de avances, los investigadores regresaron el miércoles para revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Las imágenes parecían mostrar a un hombre y a un menor cuyas características coincidían con las de Caleb y Harry mientras se alejaban del establecimiento.

Los agentes continuaron las labores de búsqueda en la zona con la esperanza de localizar al niño. No obstante, la investigación terminó con el hallazgo de los dos cuerpos.

Las autoridades no han determinado la causa de las muertes

La policía no ha divulgado detalles sobre las circunstancias en las que fueron encontrados Caleb y Harry ni ha establecido públicamente cómo fallecieron.

Tampoco ha aclarado si existen indicios de una muerte violenta o si se sospecha de la participación de otra persona.

Las autoridades mantienen activa la investigación mientras esperan los resultados de los procedimientos forenses, que permitirán esclarecer las causas de las muertes.

La alerta Amber y la orden de arresto por presunto secuestro parental se habían emitido después de que el padre no entregara al niño a su madre en el momento acordado. Por ahora, la información divulgada por la policía no permite establecer qué ocurrió entre la desaparición y el hallazgo de ambos cuerpos.

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