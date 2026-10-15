¿Pueden los medicamentos GLP-1 ayudar a mejorar los resultados de fertilidad en mujeres?

Ashlee Amborn, de 30 años, dijo a ABC News que quedó embarazada cuatro meses después del nacimiento de su segundo hijo y tras un mes de tratamiento con un GLP-1. Antes había recurrido durante años a tratamientos de fertilidad y enfrentaba varias afecciones que, según sus médicos, dificultaban la concepción.

El relato cuenta que un profesional médico le recomendó que tomara un GLP-1 para aliviar sus síntomas de síndrome premenstrual, y todo cambió.

Sin embargo, es de acotar que su experiencia es un caso individual y no demuestra que el medicamento causara el embarazo.

GLP-1 y fertilidad

Una revisión médica reciente plantea que estos fármacos podrían relacionarse con mejores resultados reproductivos en algunas mujeres con obesidad y síndrome de ovario poliquístico, posiblemente al reducir el peso y la resistencia a la insulina.

La doctora Jacinta Anyaoku, médica de la Clínica Maven especializada en obesidad y salud femenina en la mediana edad, señaló a ABC que la disminución de la inflamación podría favorecer la ovulación, pero advirtió que no hay estudios que establezcan una relación directa entre los GLP-1 y las tasas de ovulación.

“Cuando bajas de peso, la inflamación disminuye. De hecho, puede ayudar a mejorar la tasa de ovulación. La calidad de los óvulos podría mejorar si se reduce la inflamación, así que estos son algunos de los posibles efectos del uso de GLP-1”, dijo Anyaoku.

Precauciones antes de buscar un embarazo

Los GLP-1 no son un tratamiento estándar para la fertilidad ni sustituyen los medicamentos indicados para ese fin. Los expertos recomiendan consultar con un profesional de la salud y, por lo general, suspenderlos alrededor de dos meses antes de intentar concebir.

De hecho, las autoridades médicas también desaconsejan su uso durante el embarazo o la lactancia; cualquier decisión debe tomarse como parte de un plan individualizado.

“Es importante suspender el tratamiento con GLP-1 antes del embarazo”, dijo Anyaoku. “La recomendación actual es dejar de tomar GLP-1 aproximadamente dos meses antes de intentar concebir”.

Por otra parte, Karen Berger, farmacéutica de una farmacia independiente en Nueva Jersey, declaró a ABC News que “la información de prescripción de los GLP-1 recomienda que las pacientes consulten sus planes de embarazo con su médico y se pongan en contacto con él de inmediato si quedan embarazadas mientras usan alguno de estos medicamentos”, agregó.

Medicamentos específicos se mencionan

Los medicamentos GLP-1 que más se mencionan en relación con una posible mejora de la fertilidad son semaglutida (Ozempic, Wegovy), liraglutida (Saxenda, Victoza) y tirzepatida (Mounjaro, Zepbound). Pero la evidencia sugiere que no son tratamientos de fertilidad: podrían mejorarla de forma indirecta, sobre todo en mujeres con obesidad, resistencia a la insulina o síndrome de ovario poliquístico (SOP).

Semaglutida. Agonista del receptor de GLP-1; principio activo de Ozempic y Wegovy. Es el más citado en la discusión de “bebés Ozempic”. Puede favorecer la fertilidad indirectamente mediante pérdida de peso y mejor control metabólico; también está en estudio clínico para resultados reproductivos en mujeres con sobrepeso u obesidad.

Liraglutida. Agonista del receptor de GLP-1. Se ha asociado, en estudios y modelos animales, con mejoría de síntomas del SOP y efectos sobre el eje hormonal reproductivo; esto podría contribuir a una mejor ovulación en ciertos casos.

Tirzepatida. Agonista dual GIP/GLP-1, no un agonista de GLP-1 “puro”. Se incluye a menudo en la misma conversación porque produce pérdida de peso importante; su posible efecto sobre la fertilidad se atribuye principalmente a ese efecto metabólico, no a un mecanismo de fertilidad demostrado.

Exenatida. Agonista del receptor de GLP-1. Se menciona por evidencia animal: actuó sobre el eje hipotálamo-hipófisis-gónadas y aumentó folículos y cuerpos lúteos en ratas hembra. No implica que tenga el mismo efecto comprobado en mujeres.

¿Existen diferencias?

Aunque las diferencias son más de mecanismo, evidencia y uso clínico que de eficacia demostrada para concebir:

Semaglutida es la que concentra la mayor atención pública y la investigación clínica reciente, pero no hay pruebas sólidas de que mejore la fertilidad por sí misma en humanos.

es la que concentra la mayor atención pública y la investigación clínica reciente, pero no hay pruebas sólidas de que mejore la fertilidad por sí misma en humanos. Liraglutida tiene señales más específicas en el contexto del SOP, incluida mejoría de síntomas relacionados con ese síndrome, que puede favorecer ciclos más regulares y ovulación.

tiene señales más específicas en el contexto del SOP, incluida mejoría de síntomas relacionados con ese síndrome, que puede favorecer ciclos más regulares y ovulación. Tirzepatida actúa sobre dos receptores —GIP y GLP-1—, por lo que no es exactamente comparable a semaglutida o liraglutida; su beneficio potencial sería probablemente mediado por una mayor pérdida de peso y mejora de la insulina.

actúa sobre dos receptores —GIP y GLP-1—, por lo que no es exactamente comparable a semaglutida o liraglutida; su beneficio potencial sería probablemente mediado por una mayor pérdida de peso y mejora de la insulina. Exenatida aparece sobre todo por datos preclínicos, no como opción establecida para fertilidad.

El beneficio más plausible es indirecto: al reducir peso y resistencia a la insulina, estos fármacos pueden mejorar la función ovárica, la regularidad menstrual y las tasas de ovulación en mujeres con obesidad o SOP, especialmente si se combinan con metformina.

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