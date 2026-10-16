Kaia Gerber reaparece en público por primera vez tras la muerte de su hermano Presley

Kaia Gerber fue vista en público por primera vez desde el fallecimiento de su hermano mayor, Presley Gerber, un momento que marca un paso significativo en el proceso de duelo de la familia.

Kaia fue vista en público por primera vez en semanas el jueves 15 de octubre. La actriz, reconocida por su participación en “The Shards”, salió a hacer algunos recados sola en Los Ángeles, como se puede observar en las fotografías obtenidas por Daily Mail.

Para esta salida, Kaia optó por un look de estilo casual: un suéter de color negro, pantalones negros, zapatos planos del mismo tono y unos lentes de sol que le permitían mantener cierta discreción.

La reaparición de Kaia se produce justo una semana después de que sus padres, Cindy Crawford y Rande Gerber, fueran fotografiados en público por primera vez desde el fallecimiento de su hijo.

Es importante recordar que, semanas antes de la muerte de Presley, Kaia habló abiertamente sobre los problemas de adicción que su hermano mayor había enfrentado, una señal del apoyo y cercanía que siempre existió entre ambos.

La familia Gerber continúa atravesando un momento de profundo dolor, mientras tanto, se espera que se den a conocer nuevos detalles sobre lo sucedido en el centro de rehabilitación donde Presley perdió la vida.

Presley falleció el 20 de septiembre a la temprana edad de 27 años. Según los reportes, el joven murió en un centro de rehabilitación en Santa Mónica tras una presunta sobredosis. Aunque la autopsia ya se completó, la causa oficial de su muerte figura todavía como “pendiente” en las autoridades correspondientes.

Presley y Kaia, modelo y actriz de 25 años, son hijos de la icónica supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber.

'In the three weeks since her brother Presley died, Kaia Gerber has been holed up at home with her boyfriend by her side, barely eating and in total shock' ? https://t.co/TE3P0KB9xM ? pic.twitter.com/SPyGIVeZ4k — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 13, 2026

Seguir leyendo:

· George Clooney habla por primera vez sobre la muerte de Presley Gerber

· Cindy Crawford evalúa tomar acciones legales tras la muerte de su hijo

· Revelan video de Presley Gerber en un centro de rehabilitación horas antes de su muerte