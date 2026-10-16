Kate Middleton posa serena y radiante en nuevos retratos oficiales para un proyecto de su fundación

La princesa de Gales, Kate Middleton, apareció serena y relajada en un nuevo retrato oficial que conmemora su participación en una iniciativa del Centro de la Fundación Real para la Primera Infancia.

En la fotografía tomada al aire libre por el fotógrafo Josh Shinner, la princesa de Gales, de 44 años, luce un suéter colorido con estampado floral en el cuello y los puños, combinado con un abrigo verde oliva. Completa el look con sencillos pendientes colgantes y su larga melena castaña con suaves rizos. Como detalle significativo, en el retrato se aprecia su emblemático anillo de zafiro, regalo del príncipe Guillermo, que anteriormente perteneció a la difunta princesa Diana.

Una apuesta por la naturaleza

El retrato acompaña el anuncio de un nuevo proyecto que examina “cómo la naturaleza puede favorecer el desarrollo saludable de los bebés y los niños pequeños”.

Madre de tres hijos, Middleton destacó en el vídeo que acompaña la iniciativa “la importancia que tiene la naturaleza para nuestro bienestar físico y psicológico”, añadiendo que “la naturaleza es un entorno extraordinario para todos nosotros y, en esta era digital y tecnológica, pasar tiempo al aire libre nunca ha sido tan importante”.

“Mi esperanza es que, a través de esta investigación práctica basada en la naturaleza, podamos crear entornos que faciliten el acceso a la naturaleza, beneficiando a los bebés, los niños pequeños y sus familias en todo el Reino Unido“, concluyó la princesa.

El programa se lanzará el próximo año.

La publicación del retrato se produjo un día después de que el príncipe Harry, de 42 años, y Meghan Markle, de 45, hicieran su primera aparición pública oficial en el Reino Unido desde su regreso en agosto.

La pareja fue fotografiada en Nottingham, la misma ciudad donde anunciaron su compromiso en 2017. Meghan recibió un globo y un ramo de rosas amarillas mientras charlaba con transeúntes, y la fundadora de As Ever declaró a un ciudadano que “es genial estar de vuelta”. Según informes, la policía se vio obligada a intervenir cuando una multitud rodeó el Range Rover de la pareja e impidió que salieran del vehículo.

El príncipe Guillermo y su hermano menor llevan años enfrascados en una supuesta disputa, aunque fuentes señalaron en agosto que los duques de Sussex tomaron la inesperada decisión de volver, en parte, para permitir que sus hijos, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, entablaran relaciones con la familia del príncipe Harry.

Los duques de Sussex abandonaron el Reino Unido en 2020 para comenzar una nueva vida en el sur de California.

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