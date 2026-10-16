Kristi Noem deja de ser enviada especial de Trump para el Escudo de las Américas, pero sigue como asesora

Kristi Noem dejó de ser la enviada especial del presidente Donald Trump para el Escudo de las Américas, una iniciativa que busca coordinar la cooperación en seguridad y la lucha contra los cárteles con gobiernos de América Latina y el Caribe. Su designación expiró el mes pasado, aunque continuará vinculada al proyecto desde el Departamento de Estado.

Tommy Pigott, portavoz de esa dependencia, confirmó el cambio durante una entrevista el jueves con NewsNation, explicó que el periodo de Noem como enviada especial había concluido, pero que la exsecretaria de Seguridad Nacional seguirá trabajando en asuntos relacionados con la iniciativa.

“Hemos visto expirar el mandato de la secretaria como enviada”, dijo Pigott. “Sigue en el Departamento de Estado como asesora principal”. CBS News informó inicialmente que Noem ya no ocupaba el cargo. Un funcionario del Departamento de Estado señaló a esa cadena que su designación terminó el mes pasado y que ahora trabaja como asesora principal del subsecretario de Estado, Christopher Landau.

La salida formal ocurre mientras la administración republicana mantiene sus esfuerzos para fortalecer la cooperación con gobiernos de la región en temas de seguridad, economía y combate a organizaciones criminales.

Leaving office doesn’t erase the record. Kristi Noem, Corey Lewandowski, Kimberly Guilfoyle, and anyone accused of ripping off the American public will be held accountable. The American people deserve truth and transparency. pic.twitter.com/n6cIm5ZRr0 — Congressman Robert Garcia (@RepRobertGarcia) October 15, 2026

Noem mantiene vínculos con la iniciativa regional

Trump anunció en marzo que Noem asumiría el puesto de enviada especial, después de retirarla de la dirección del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Su nombramiento coincidió con una gira por cinco países de América Latina y el Caribe, en la que se abordaron asuntos de seguridad y cooperación bilateral.

El Escudo de las Américas es una coalición impulsada por Washington con la participación de varios países latinoamericanos y caribeños. La iniciativa busca coordinar esfuerzos contra los cárteles y promover la colaboración económica y de seguridad en el hemisferio occidental. Aunque su designación expiró, Noem continuó participando en encuentros diplomáticos relacionados con el proyecto. El 22 de septiembre se reunió con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y también asistió a reuniones con dirigentes regionales durante las actividades vinculadas con la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York.

Durante uno de esos encuentros, Trump agradeció públicamente su trabajo. “Quiero agradecer a Kristi Noem por el magnífico trabajo que ha hecho”, expresó el mandatario. Pigott no explicó por qué concluyó el nombramiento ni detalló cuáles serán las responsabilidades específicas de Noem a partir de ahora. Sin embargo, aseguró que seguirá involucrada en los esfuerzos de la administración para ejecutar las prioridades presidenciales.

“Siempre se producen este tipo de cambios”, dijo el portavoz. “Esto forma parte de lo que está sucediendo con estos cargos. Pero, sin duda, seguimos comprometidos con la implementación de la agenda del presidente en todos los ámbitos”.

New: Kristi Noem is no longer serving as the Trump administration's special envoy for the Shield of the Americas initiative, per a State Dept official, though she remains involved in efforts to coordinate security cooperation across the Western Hemisphere.https://t.co/Fo0pzXiCTm — Olivia Gazis (@Olivia_Gazis) October 15, 2026

Su salida del DHS estuvo rodeada de controversias

Noem fue apartada del DHS en marzo, después de enfrentar críticas por las operaciones de control migratorio de la administración Trump y por su manejo de incidentes que provocaron la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis. Tras esos hechos, calificó a una de las víctimas como “terrorista nacional”, una declaración que generó cuestionamientos.

Su gestión también estuvo bajo escrutinio por su relación con Corey Lewandowski, quien había sido asesor del departamento. En marzo, legisladores demócratas de la Cámara de Representantes abrieron una investigación sobre Lewandowski.

La salida de Noem del cargo diplomático no representa, por ahora, una ruptura completa con el gobierno de Trump. Su permanencia como asesora de Landau le permitirá continuar vinculada a la agenda regional, aunque sin el título de enviada especial que recibió hace siete meses.

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