La demócrata Gina Hinojosa se quedó plantada esperando al gobernador Greg Abbott para debatir

Gina Hinojosa, candidata demócrata a gobernadora por Texas, acudió hasta la residencia oficial del republicano Greg Abbott, actual mandatario del estado de la “Estrella Solitaria” para retarlo a debatir en televisión, pero se llevó la sorpresa de que se encontraba de viaje.

En el intento por demostrar que su proyecto político es mejor con respecto a los resultados alcanzados por Abbott durante tres periodos consecutivos gobernando a Texas, Hinojosa trató de convencer a su rival en las encuestas para sostener un intercambio de ideas frente a las cámaras de televisión.

No obstante, su plan de montar dos pódiums frente a la mansión donde habita el gobernador de Texas y de convocar a un periodista para fungir como moderador, sirvieron de poco, pues el político conservador tenía otros planes en su agenda, presuntamente en el Este de la entidad, donde se reunió con agentes de la ley locales.

Durante sus cuatro intentos de reelección, el republicano de 68 años ha debatido con tres de sus rivales: el congresista Beto O’Rourke, en 2022; la ex sheriff del condado de Dallas, Lupe Valdez, en 2018; y con la ex senadora estatal Wendy Davis, en dos ocasiones, en 2014.

I’m running for governor.



For over a decade, Greg Abbott has made it easier for billionaires to profit while hardworking Texans struggle to afford groceries, housing, and healthcare.



But together, we can make Texas work for Texans again.



Join us: https://t.co/473GFDhYRM pic.twitter.com/oexGcIdtFj — Gina Hinojosa (@GinaHinojosaTX) October 15, 2025

Sin embargo, ante lo parejos que lucen los resultados de las encuestas anticipadas, colocando a Gina Hinojosa con 49% de apoyo frente al 48 % de Abbott, este último parece temer verse superado en la boleta del 3 de noviembre y de allí su negativa para sostener un intercambio de ideas frente a las cámaras de televisión en directo.

Dicho posicionamiento ha provocado malestar en la candidata demócrata quien estalló frente a un reducido grupo de seguidores y decenas de reporteros.

“Si Abbott no es suficientemente hombre para debatir conmigo, entonces no merece ser el gobernador de Texas”, indicó.

En caso de reelegirse una vez más, Greg Abbott se convertiría en el gobernador que más tiempo ha ocupado el cargo en Texas, por delante de Rick Perry, quien estuvo 14 años en el cargo.

El punto controversial es que, el respaldo brindado por la actual administración gubernamental, otorga a las grandes tecnológicas y a los centros de datos beneficios considerados perjudiciales para un amplio sector de ciudadanos dispuestos a votar en contra de ello.

Sigue leyendo:

• Greg Abbott marca distancia de Donald Trump al dejarlo solo en un mitin de campaña en Texas

• Gobernador de Texas solicita reembolsarle los millones invertidos en su plan antinmigrantes

• Greg Abbott moviliza a agentes en Texas a la frontera con México ante “violencia de los cárteles”