Relacionan crema experimental para la piel con una disminución de dos años en la edad biológica

En un análisis preliminar de 11 pares de muestras de pacientes con dermatitis atópica, cuatro semanas de uso diario de RLS-1496 se asociaron con una reducción promedio de 2.1 años en la edad epigenética estimada de la piel.

La empresa Rubedo Life Sciences, una empresa de biotecnología con sede en Mountain View, California, también informó un aumento del 10% en un tipo de colágeno y una disminución de ciertos marcadores de inflamación.

La medición refleja cambios moleculares asociados con la edad, no necesariamente mejoras visibles o funcionales. El tratamiento duró solo cuatro semanas y aún se desconoce si los cambios persisten. Los datos se presentaron en una conferencia, pero no se han publicado como estudio completo revisado por pares, aclara Fox News Digital.

Actuación sobre células envejecidas

RLS-1496 está diseñado para dirigirse a células senescentes, que han dejado de dividirse y pueden liberar sustancias inflamatorias. La compañía estudia si bloquear la proteína GPX4 puede eliminar algunas de esas células dañadas y favorecer la supervivencia de células más sanas.

Rubedo Life Sciences informó que la irritación cutánea fue mínima y que pocos participantes presentaron rastros del fármaco en la sangre.

Es de destacar que la compañía patrocinó los estudios, una limitación que deberá considerarse al evaluar los resultados.

Pruebas en otras afecciones cutáneas

En un estudio inicial separado, con 22 pacientes con queratosis actínica, Rubedo reportó una reducción promedio del 49% en las lesiones tras 28 días. La comparación fue entre un antebrazo tratado y otro sin tratar, no frente a una crema placebo. La empresa también comenzó a probar el fármaco contra la caída del cabello de patrón.

El Dr. Frederick Beddingfield, director ejecutivo de Rubedo, calcula que una posible aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) está a tres o cuatro años, sujeta a estudios de mayor duración y tamaño. La empresa prevé que su próximo ensayo para la piel abarque varios meses.

“Este es uno de los pocos fármacos desarrollados para el envejecimiento en general y que, con la ayuda de la IA, ha mostrado datos positivos en humanos en múltiples indicaciones y ha demostrado una reducción en la edad de la piel”, declaró Beddingfield a Fox News Digital.

“Nuestro próximo ensayo clínico tendrá una duración de varios meses”, dijo Beddingfield.

Frente a otros tratamientos

RLS-1496 muestra resultados prometedores, pero todavía no se puede declarar superior a los tratamientos establecidos: sus datos son preliminares, de fases tempranas y con muestras pequeñas. En dermatitis atópica destaca por una reducción temprana del prurito; en queratosis actínica, por una reducción apreciable de lesiones con irritación mínima.

Dermatitis atópica. En un ensayo preliminar de fase 1, tras un mes de tratamiento, los participantes con RLS-1496 tuvieron una reducción de al menos 4 puntos en la escala numérica de prurito (NRS), mientras que ninguno del grupo con vehículo alcanzó ese umbral. La conclusión práctica es que RLS-1496 parece aliviar el picor rápidamente y con una señal clínica clara, pero se necesitan ensayos fase 2/3 contra corticoides, tacrolimus, crisaborol o ruxolitinib para saber si compite realmente con ellos.

Queratosis actínica. En el estudio de fase 1b/2a, RLS-1496 en crema al 1% redujo el número de queratosis actínicas en 46% a las 4 semanas, frente a 11% en el control no tratado, en los primeros 18 de 24 pacientes evaluados. A día 57, la reducción fue de 43.5% frente a 11.3%; el aclaramiento de al menos 75% de las lesiones ocurrió en 25% de los antebrazos tratados al día 29 y en 34.8% al día 57, sin casos en el control. RLS-1496 no alcanza todavía las tasas de aclaramiento completo de 5-FU o imiquimod, pero su reducción de lesiones a cuatro semanas es notable y su principal ventaja potencial es la irritación mínima frente a las terapias de campo actuales.

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