Una sexta muerte asociada al sarampión se registra en Pensilvania; el brote no da tregua

Una nueva víctima del sarampión se registró en Pensilvania, una mujer de 39 años del condado de Franklin, que no estaba vacunada y tenía varias afecciones preexistentes. El forense indicó que había recibido recientemente un diagnóstico de sarampión; el condado señaló que la causa probable fue un evento cardíaco agudo posiblemente relacionado con complicaciones de la infección, reseñó NBC News.

Así, el estado de Pensilvania contabiliza seis muertes asociadas al sarampión este año, pero el sitio web estatal aún muestra cinco, observa el Centro de Investigación y Políticas sobre Enfermedades Infecciosas (CIDRAP), de la Universidad de Minnesota.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), por su parte, registran dos muertes a nivel nacional. La diferencia refleja criterios de notificación distintos: el estado considera asociada una muerte ocurrida dentro de los 30 días posteriores al inicio de síntomas, con evidencia clínica y una prueba positiva. Los CDC trabajan con epidemiólogos estatales para establecer una definición estandarizada.

Pensilvania el mayor afectado

El estado ha reportado 1,136 casos, incluidos 157 en los últimos siete días, y 219 hospitalizaciones, cerca del 19% de los casos. Los adultos representan el 67% de los contagios en Pensilvania, frente al 40% a nivel nacional.

En Estados Unidos, los CDC han registrado 4,080 casos este año, la cifra más alta desde 1991, el peor brote de sarampión en el país en décadas.

¿Quiénes deben vacunarse?

La vacuna contra el sarampión debe aplicársela toda personas sin evidencia de inmunidad. En general, los niños reciben dos dosis de la vacuna MMR (triple vírica), y los adultos nacidos en 1957 o después necesitan al menos una dosis si no tienen prueba de protección.

Deben vacunarse:

Niños: dos dosis de MMR según el calendario de vacunación habitual.

dos dosis de MMR según el calendario de vacunación habitual. Adultos sin evidencia de inmunidad: al menos una dosis de MMR; ciertos grupos de mayor riesgo necesitan dos dosis.

al menos una dosis de MMR; ciertos grupos de mayor riesgo necesitan dos dosis. Estudiantes universitarios, personal sanitario y viajeros internacionales: dos dosis de MMR si no tienen evidencia de inmunidad.

dos dosis de MMR si no tienen evidencia de inmunidad. Contactos cercanos de personas inmunodeprimidas y personas con mayor riesgo durante un brote: también deben estar protegidos.

y personas con mayor riesgo durante un brote: también deben estar protegidos. Personas que recibieron una vacuna contra el sarampión inactivada antes de 1968, o una vacuna de tipo desconocido: deben recibir al menos una dosis de la MMR viva actual.

Ya se considera protegida a quien tiene documentación escrita de las dosis adecuadas, un análisis de sangre que demuestre inmunidad, confirmación de laboratorio de haber tenido sarampión o nació antes de 1957.

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