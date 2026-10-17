Harry Styles rinde homenaje a Liam Payne en el aniversario de su muerte con una canción inédita

Harry Styles conmovió a su público durante el concierto del viernes en el Madison Square Garden de Nueva York, al rendir un emotivo homenaje a Liam Payne, su difunto compañero de One Direction, en el segundo aniversario de su muerte.

El artista británico dedicó unas palabras muy sentidas al exmiembro de la banda en la noche número 23 de su serie de 30 conciertos en el emblemático recinto neoyorquino. Frente a una pancarta que conmemoraba su histórica residencia de 15 noches consecutivas con entradas agotadas durante su gira anterior, Styles reflexionó sobre las personas que lo han acompañado a lo largo de su carrera.

“Hay tanta gente en mi vida, amigos y compañeros de trabajo, sin los que nunca habría podido hacer esto, y hoy hace dos años perdí a uno de esos amigos”, declaró el cantante ante el público. “Hay muchísima gente detrás de esto, muchísima gente que ha influido en mi vida de maneras muy especiales; no estaría aquí sin ellos”.

A continuación, Styles sorprendió a los asistentes tocando una canción inédita titulada “What Is Enough”, que dedicó a su antiguo compañero de banda: “Voy a tocar una canción que escribí para un amigo hace unos dos años, si no les importa”, anunció antes de la interpretación.

La pérdida de Liam Payne

Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024, a los 31 años, tras caer desde un balcón del tercer piso del Hotel CasaSur Palermo, en Buenos Aires, Argentina. El informe de la autopsia determinó como causa de la muerte “múltiples traumatismos” y “hemorragias internas y externas”.

Payne y Styles comenzaron sus carreras musicales junto a Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan en One Direction, la boy band formada en el programa The X-Factor en 2010. El grupo se convirtió en una de las boy bands más grandes de todos los tiempos antes de tomarse un descanso indefinido en 2016, un año después de la salida de Malik de la formación.

Tras la trágica noticia, los cinco miembros originales emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su devastación: “Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con el tiempo, cuando todos estemos preparados, tendremos más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para llorar y asimilar la pérdida de nuestro hermano, a quien queríamos muchísimo”.

El comunicado concluía: “Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados para siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que lo amaron junto a nosotros. Lo extrañaremos muchísimo. Te queremos, Liam“.

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