Miley Cyrus se quiebra en pleno escenario al honrar la memoria de Dolly Parton en el Hollywood Bowl

La música volvió a reunir a Miley Cyrus con el recuerdo de su madrina. La cantante de 33 años dedicó un momento especial a la difunta Dolly Parton durante su concierto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, celebrado el viernes y considerado su primer espectáculo en casi cuatro años. Entre lágrimas, Cyrus recordó el significado personal que tenía ese escenario para ella.

Durante la presentación, la intérprete de “Party in the USA” explicó al público que el Hollywood Bowl era el único lugar donde había visto a Parton actuar en vivo. “Solo he tenido la oportunidad de ver a Dolly Parton en concierto una vez en mi vida, y fue aquí”, relató desde el escenario.

Cyrus compartió que, dada su cercanía con la artista de country, solía pasar mucho tiempo entre bastidores con ella. Sin embargo, para aquel concierto decidió vivir la experiencia como una fan más, sentada en el público.

Aunque Parton accedió a su petición de pasar una noche “en persona” con ella, luego le dio una sorpresa inolvidable: abrió su show interpretando “The Best of Both Worlds”, el tema icónico de Hannah Montana, anunciando al público que Cyrus estaba entre ellos.

La cantante bromeó sobre aquel gesto, diciendo que “frustró todo el sentido” de su plan de pasar desapercibida y atrajo una atención “insoportable”.

Pese a esto, añadió que hoy valora ese momento como un tesoro: “Como tantas otras cosas que Dolly hacía, que en su momento no entendía, ahora estoy aquí con todos ustedes, sintiéndola a mi alrededor. Este recuerdo es invaluable para mí”, expresó.

“Dolly y yo somos eternas”

A pesar de estar todavía en proceso de duelo, Cyrus aseguró que el vínculo con Parton trasciende la muerte: “Dolly y yo somos eternas. Nada en esta vida podría separarnos. Y la volveré a ver. ¡No puedo esperar! La extraño muchísimo. Algunas de las mejores canciones que tenemos hoy fueron escritas, producidas e interpretadas por mi tía Dolly”.

A continuación, Cyrus interpretó una versión de “Jolene”, uno de los grandes clásicos de Parton, como cierre emocional del homenaje.

Dolly Parton falleció el pasado 25 de agosto a los 80 años, tras una breve lucha contra el cáncer. Días después de su muerte, Cyrus ya le había dedicado un mensaje en redes sociales: “La sensación de perder a mi tía Dolly es indescriptible. Nuestros momentos más sagrados fueron privados y permanecerán allí, tras el escenario, bajo el glamour y entre nuestros corazones. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido”.

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