Miley Cyrus anuncia nuevo álbum: “Bass Persuades”

Tras varios días de atravesar momentos dolorosos por la reciente partida de su madrina Dolly Parton, Miley Cyrus reveló el misterio que rodeaba a sus últimas publicaciones en redes sociales.

La cantante estadounidense ha anunciado oficialmente el lanzamiento de “Bass Persuades”, el que se convertirá en el décimo álbum de estudio de su carrera musical y que estará disponible a partir del próximo 18 de septiembre.

El anuncio de este esperado proyecto llega apenas un año después de su anterior trabajo, “Something Beautiful”. Las primeras pistas sobre esta nueva etapa comenzaron a gestarse el pasado 25 de agosto, cuando la artista sorprendió con un cambio de imagen en rede sociales. Ahora, la intérprete de “Flowers” reafirma la llegada de una era sonora renovada, anticipada con un adelanto en redes sociales donde muestra un solo de guitarra de corte marcadamente rockero.

A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, Cyrus reflexionó sobre el significado personal y conceptual de este disco. “La música nos toma de la mano. La sentimos, la cantamos, a veces bailamos con ella, la dejamos salir y seguimos adelante. Es poderosa, vulnerable, dulce y fuerte”, expresó la cantante.

Cyrus indicó que la obra recoge “cada parte de la vida” y agradeció al público su constante apoyo para mantener vivos sus sueños profesionales.

Junto al estreno del álbum, la artista confirmó su regreso a los shows en vivo con dos presentaciones programadas para los días 16 y 18 de octubre en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Este hito supone su debut sobre las tablas de dicho recinto, un escenario icónico que la propia intérprete calificó como su “lugar favorito” para disfrutar de la música.

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