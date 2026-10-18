Críticas en redes obligan a NPR a explicar edición de video sobre migrantes de Los Tigres del Norte

La radiodifusora estadounidense NPR se vio obligada a aclarar su posición tras las críticas de espectadores que notaron que el video del concierto de Los Tigres del Norte en el formato Tiny Desk, publicado en YouTube, había sido editado apenas un día después de su estreno. El fragmento eliminado correspondía al discurso de apertura del periodista Félix Contreras sobre los ataques contra la comunidad latina en Estados Unidos.

Ante los cuestionamientos en redes sociales, la emisora, en un comunicado, reconoció que retiró temporalmente la intervención, justificándola como una “revisión editorial”. Según la organización, las presentaciones de este formato habitualmente no incluyen las intervenciones de sus conductores, y el fragmento fue restaurado íntegramente en NPR.org.

La emisora también admitió que el tema abordado por Contreras es emotivo y complejo, y que afecta tanto a su audiencia como a miembros de su propia redacción. Sumado a esto, el mismo Contreras en sus redes sociales publicó un video afirmando que, originalmente, no tenían previsto publicar dicha introducción y confirmó que publicarían la versión original.

¿Qué dijo Félix Contreras en el Tiny Desk?

Antes de que la agrupación mexicana comenzara su actuación, Félix Contreras, periodista cultural, productor musical y presentador estadounidense, apareció emocionado y vinculó la historia de la comunidad mexicana en Estados Unidos con episodios de discriminación y deportaciones masivas, incluyendo el cambio territorial de 1848 y la Operación Espalda Mojada de la década de 1950. Afirmó que “nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez”.

El periodista reconoció el valor simbólico de Los Tigres del Norte para las familias migrantes, señalando que su música ha ayudado a representar sus experiencias y a defender su identidad cultural. Su intervención precedió a “Somos más americanos”, canción que reivindica la identidad mexicana en Estados Unidos y recuerda la pérdida de territorios que alguna vez formaron parte de México.

La controversia ganó fuerza porque el mensaje eliminado abordaba directamente la situación de los migrantes, un tema estrechamente relacionado con la canción con la que la banda abrió su presentación. Parte de la audiencia cuestionó que un recorte así se produjera en una actuación concebida para celebrar la música y la identidad de la comunidad latina.

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