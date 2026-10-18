Hispano fallece apuñalado en el condado de Orange

Un hombre de 31 años, hispano y padre de tres hijos, falleció tras ser apuñalado el 7 de octubre de 2026 en la ciudad de San Juan Capistrano, en el condado de Orange. Hasta este domingo 18 de octubre, no se habían registrado arrestos vinculados con el homicidio.

Aproximadamente a las 8:10 p.m. del miércoles 7 de octubre, Valentín Onofre Martínez fue encontrado por alguaciles de la Oficina del Sheriff del condado de Orange que respondieron a los reportes de un hombre que presentaba múltiples heridas por arma blanca, en Santa Bárbara Street y Los Ríos Street.

Los agentes reportaron el hallazgo de un hombre adulto apuñalado. La víctima fue trasladada a un hospital local, donde se confirmó su muerte.

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Las autoridades identificaron más tarde al hombre como Valentín Onofre, quien residía en San Juan Capistrano.

Las autoridades detuvieron a varias personas que estaban cerca del lugar del apuñalamiento para someterlas a interrogatorio. Sin embargo, no se confirmó que alguna fuera arrestada por el homicidio.

“El Equipo de Lucha contra los Homicidios y las Pandillas (GET) de la Oficina del Sheriff continúa investigando”, informaron las autoridades en un comunicado.

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La Oficina del Sheriff instó a las personas que tengan información sobre este apuñalamiento a comunicarse con la central de emergencias, al 714-647-7000.

Sus hijos preguntan por su padre

En entrevista con la cadena ABC, Mía Martínez, prometida de Valentín Onofre, señaló que sus tres hijos preguntan constantemente por él.

“No paran de preguntar por su padre: ‘¿Cuándo va a volver papá?’, y yo tengo que seguir diciéndoles que no va a volver”, expresó Mía, quien intenta encontrar las fuerzas para sacar adelante a sus tres hijos tras el fallecimiento de su pareja.

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“Un padre que estuvo presente en la vida de sus hijos todos los días. Nunca faltó. Los llevaba al colegio, los recogía, iba a trabajar. Trabajaba de noche en Home Depot y aun así se levantaba para llevar a sus hijos a la escuela”, dijo.

Los tres hijos que deja Valentín tienen 7, 5 y 3 años.

El día del apuñalamiento, Valentín llevó a sus hijos a un parque en San Juan Capistrano. Se dirigió a una tienda cercana, a pocas cuadras, para comprar bocadillos y bebidas. Al regresar, fue atacado.

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Mía contó que escuchaba las sirenas de los vehículos policiales y que, poco después, recibió una llamada telefónica que cambió su vida para siempre.

“Cuando llegué, todo estaba ya completamente acordonado con cintas de precaución, y con cientos de policías”, relató la pareja de Valentín.

“Están tratando de presentar esto como algo que no es, algo relacionado con pandillas. Y si lo es, entonces solo está involucrado un lado, y no el suyo”, expresó Mía, quien dejó en claro que Valentín no estaba relacionado con ninguna pandilla.

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La mujer señaló que necesita respuestas y que, mientras sus cuestionamientos sigan sin resolverse, no cree que pueda superar lo ocurrido ni encontrar la paz.

Se creó una página de GoFundMe para ayudar a la familia de Valentín Onofre en estos momentos difíciles y sin una certidumbre económica.

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