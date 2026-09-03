Mujer sentenciada a 36 años de prisión por matar a su esposa, capitana de Cal Fire, en San Diego

Una mujer de California fue sentenciada a una pena de entre 36 años y cadena perpetua por matar a puñaladas a su esposa, capitana del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (Cal Fire), en 2025.

Yolanda Olejniczak, de 54 años, se declaró el mes pasado culpable de asesinato en segundo grado por matar a Rebecca Marodi, de 49 años, el 17 de febrero de 2025 en la residencia de la víctima en Ramona, al noroeste de San Diego, según informó la fiscalía de distrito del condado en un comunicado.

“Se trata del brutal asesinato de una capitana de bomberos respetada y entregada que dedicó toda su carrera a servir a su comunidad”, declaró la fiscal de distrito del condado de San Diego, Summer Stephan.

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“Este caso también demuestra que nadie es inmune a la violencia doméstica, que es una de las formas más ocultas y peligrosas de violencia a las que nos enfrentamos”, agregó.

De acuerdo con la fiscalía del condado de San Diego, el matrimonio de Yolanda y Rebecca, que llevaba aproximadamente dos años, se estaba deteriorando cuando Yolanda lesionó a puñaladas a la capitana de Cal Fire en un incidente que quedó registrado por la cámara de seguridad.

Yolanda Olejniczak cometió el apuñalamiento el 17 de febrero de 2025, en Ramona. Crédito: Sheriff del condado de San Diego | Cortesía

En la grabación, se escucha a Rebecca Marodi, ensangrentada, cuando le dice a su esposa que no quería morir, a lo que Yolanda le respondió: “Debiste haber pensado en eso antes”.

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Las autoridades dijeron que Olejniczak apuñaló a Marodi casi una docena de veces, en el cuello, el pecho y el abdomen.

Según una declaración jurada, aproximadamente una semana antes del ataque, Rebecca le había dicho a Yolanda que planeaba terminar con su matrimonio.

En una orden de arresto se dice que Olejniczak fue captada en video subiendo mascotas y equipaje a una camioneta Chevrolet Equinox, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registró que su vehículo cruzó la frontera rumbo a México.

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Tras la agresión, Olejniczak envió a una persona un mensaje de texto en la que le mencionó que había lastimado a Rebecca Marodi después de enterarse de que la relación había terminado y que su esposa le dijo que había conocido a otra persona.

El 22 de marzo de 2025, Yolanda Marodi fue detenida en Mexicali, México, una ciudad que tiene frontera con Estados Unidos.

La mujer fue arrestada en un hotel de Mexicali después de estar prófuga durante más de un mes. Tras su detención, fue extraditada a San Diego.

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Durante la audiencia de sentencia de este miércoles, en el Tribunal Superior del Condado de San Diego, la madre de Rebecca, Lorena Marodi, expresó que había sido el privilegio de toda una vida tenerla como hija.

Lorena Marodi fue quien encontró a Rebecca en su casa de Ramona, tras el apuñalamiento. Los servicios de emergencia declararon a la capitana de Cal Fire muerta en el lugar.

“Podemos honrar la memoria de la capitana Rebecca Marodi uniendo fuerzas para proteger a las víctimas de violencia doméstica y exigir responsabilidades a sus agresores”, dijo la fiscal Stephan.

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En 2004, Yolanda Olejniczak había sido condenada previamente por homicidio voluntario por matar a puñaladas a su esposo, James Joseph Olejniczak. Fue sentenciada a 11 años de prisión, pero fue puesta en libertad en 2013.

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