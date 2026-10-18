Las celebridades que deslumbraron en la Gala del Academy Museum 2026

Los Ángeles volvió a reunir a algunas de las figuras más relevantes del entretenimiento con motivo de la sexta edición de la Academy Museum Gala, un evento que, además de recaudar fondos para el museo del cine, se ha consolidado como una de las citas más observadas del año en materia de estilo.

Sin duda, su alfombra roja destacó por el estilismo de los invitados y también por los nombres de las marcas que dijeron presentes, como Dior, Louis Vuitton y Chanel. A continuación, repasa a las celebridades que deslumbraron en la gala.

Taylor Swift

Taylor Swift eligió un look romántico de Dior en azul claro: seda plisada, cuerpo drapeado ajustado a la cintura y falda amplia con pequeña cola, combinada con un lazo con pedrería en el frente. Acompañó el vestido con joyas brillantes, ondas marcadas y un delineado negro que destacó su mirada.

Taylor Swift.

Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Ana de Armas

Ana de Armas apostó por el negro de la mano de Louis Vuitton, con una silueta sirena de falda voluminosa y un escote con una abertura central pronunciada. Un collar de grandes piedras en distintos tonos fue el toque de color del conjunto.

Ana de Armas.

Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Hailey Bieber

Esta vez, Hailey Bieber apostó por un vestido color rosado chicle con bordados florales de la casa Chanel. Sin duda, esta elección elevó su figura y resaltó su silueta. Fue diseñado por Matthieu Blazy.

Hailey Bieber.

Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Sofía Vergara

La estrella colombiana, en esta ocasión, eligió un diseño de Elie Saab sobre base nude con pedrería plateada y motivos vegetales en malva y verde, con escote asimétrico.

Sofía Vergara.

Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Kim Kardashian

Kim Kardashian sorprendió viajando al pasado: lució una pieza de archivo de Balenciaga de 1951 en marfil, con bordados de encaje y un escote drapeado en rosa pálido. Su recogido, inspirado en Elizabeth Taylor, y una gargantilla de diamantes de varias hileras completaron la referencia al Hollywood dorado.

Kim Kardashian.

Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Demi Moore

Demi Moore optó por una creación escultórica de Standing Ground, con cuerpo negro ceñido y falda malva de pliegues abullonados y cola.

Demi Moore.

Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter aportó el toque más juvenil con un azul eléctrico de cuello cerrado, cruzado a la cintura para dejar el abdomen al descubierto.

Sabrina Carpenter.

Crédito: Photo by Jordan Strauss/Invision/AP.

Kendall Jenner

Kendall Jenner elevó el estampado de lunares con un diseño a medida de Valentino en blanco y negro, que combinaba motivos pequeños en el cuerpo con grandes círculos sobre la falda satinada, además de abertura lateral y zapatos a juego.

Kendall Jenner.

Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Charlize Theron

Charlize Theron fue la más atrevida con un vestido de encaje y transparencias que dejaba ver las piernas, combinado con peinado de efecto húmedo.

Charlize Theron.

Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Más allá del objetivo benéfico del evento, la gala confirmó tendencias que ya vienen marcando la temporada: el dominio del escote palabra de honor, el regreso del negro clásico y el interés creciente por las piezas de archivo de las grandes casas de moda.

Seguir leyendo:

· Miley Cyrus se quiebra en pleno escenario al honrar la memoria de Dolly Parton en el Hollywood Bowl

· Harry Styles rinde homenaje a Liam Payne en el aniversario de su muerte con una canción inédita

· Kate Middleton luce radiante en nuevos retratos oficiales para un proyecto de su fundación