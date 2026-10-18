Los Rays toman ventaja sobre los Guardians y quedan a uno de la Serie Mundial

Los Tampa Bay Rays quedaron a una victoria de conquistar el título de la Liga Americana y avanzar a la Serie Mundial, después de derrotar 3-1 a los Cleveland Guardians en el quinto encuentro de la Serie de Campeonato. Con el triunfo del domingo, Tampa Bay tomó ventaja de 3-2 en la eliminatoria y tendrá la oportunidad de cerrar la serie este lunes ante su público, en St. Petersburg, Florida.

El equipo visitante construyó su ventaja desde el comienzo con una carrera en cada una de las primeras tres entradas y contó con una sólida actuación del abridor Drew Rasmussen, quien permitió una anotación en siete episodios. El derecho de 31 años limitó la ofensiva de Cleveland a cuatro imparables, concedió una base por bolas y ponchó a seis bateadores.

Rasmussen consiguió así su segunda victoria de esta postemporada y mantuvo su efectividad en 1.29 después de tres aperturas. En ese recorrido acumula 23 ponches y apenas tres boletos, números que respaldaron la actuación de Tampa Bay en un encuentro en el que sus bateadores también mantuvieron una presión constante sobre el pitcheo rival.

Los Rays buscarán su tercer campeonato de la Liga Americana y el primero desde 2020. Si no consiguen ganar el sexto partido, la serie se decidirá en un séptimo encuentro el martes. El ganador de la eliminatoria se enfrentará en la Serie Mundial al campeón de la Liga Nacional, Milwaukee, cuyo primer partido está previsto para el viernes.

Tampa Bay golpeó temprano y sostuvo la ventaja

La ofensiva de los Rays encontró oportunidades desde el primer inning. Yandy Díaz abrió el partido con un doble que superó al jardinero central Petey Halpin y llegó hasta la pared. Más tarde, con las bases llenas, Jonny DeLuca recibió una base por bolas de Parker Messick que permitió a Díaz anotar la primera carrera.

En la segunda entrada, Jonathan Aranda conectó un sencillo que llevó a Ben Williamson al plato para ampliar la diferencia a 2-0. Una entrada después, Liam Hicks bateó una curva de Tim Herrin hacia el jardín central y Chandler Simpson aprovechó para anotar el 3-0.

Díaz terminó con tres hits, mientras que Aranda y Hicks consiguieron dos imparables cada uno y produjeron una carrera. El primer bate de Tampa Bay llegó a base en cada una de las cuatro primeras entradas, y el equipo consiguió que sus bateadores iniciales alcanzaran las bases seis veces durante el partido.

Messick, por su parte, tuvo una salida breve. El zurdo de 25 años no pudo completar la tercera entrada y permitió cinco hits, dos carreras y tres boletos en dos episodios. Solo colocó 34 de sus 57 lanzamientos en la zona de strike, en la que fue la apertura más corta de su carrera en las Grandes Ligas.

Cleveland encontró una oportunidad para acercarse en el séptimo inning. Steven Kwan y José Ramírez conectaron sencillos para colocar corredores en las esquinas, y Chase DeLauter impulsó una carrera con un batazo entre primera y segunda base. Sin embargo, la reacción no pasó de ahí.

Kwan fue uno de los jugadores más destacados de los Guardians, con dos de los cinco hits del equipo. También realizó dos acciones defensivas importantes: sacó a Taylor Walls en el plato con un tiro desde el jardín izquierdo tras un sencillo de Aranda en la cuarta entrada y atrapó de un salto un batazo de Victor Mesa Jr. junto a la pared del jardín central en el octavo episodio, evitando otra carrera de Tampa Bay.

El relevo de los Rays sostuvo la ventaja en los innings finales. Cam Booser y Tyler Wells trabajaron en el octavo, donde Wells ponchó a Ramírez y dejó a un corredor en base. Bryan Baker se encargó del noveno y consiguió su quinto salvamento de esta postemporada, el número 35 consecutivo que convierte en una oportunidad de rescate.

El último out llegó con un rodado de Travis Bazzana, mientras Jo Adell se encontraba en segunda base.

La historia de las series al mejor de siete partidos favorece a los equipos que ganan el quinto encuentro cuando la eliminatoria está empatada 2-2. En esa situación, el vencedor del Juego 5 ha terminado ganando la serie en 46 de 69 ocasiones. Bajo el formato actual de dos partidos en casa, tres de visita y dos nuevamente como local, los equipos que se imponen fuera de casa en el quinto duelo han ganado 21 de 28 series.

Los Rays intentarán aprovechar esa ventaja estadística este lunes. Los Guardians, que nunca han ganado una Serie de Campeonato de la Liga Americana después de quedar abajo 3-2, necesitan una victoria para forzar el séptimo juego y mantener vivas sus aspiraciones de llegar a la Serie Mundial.

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