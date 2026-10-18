Tampa Bay empata a dos la Serie de Campeonato de la Liga Americana mientras los Brewers esperan

Los Tampa Bay Rays recuperaron el impulso en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al vencer 7-3 a los Cleveland Guardians, resultado que dejó la eliminatoria igualada 2-2 y convirtió los tres encuentros restantes en una carrera por conseguir dos victorias. La ofensiva visitante respondió después de un comienzo complicado, mientras el equipo de Cleveland desperdició oportunidades defensivas que terminaron por ampliar la diferencia.

El mexicano Jonathan Aranda fue uno de los protagonistas de la noche al conectar tres imparables e impulsar dos carreras. Su batazo en la séptima entrada se convirtió en una jugada determinante: el jardinero derecho Chase DeLauter no pudo controlar la pelota, lo que permitió que Tampa Bay anotara dos veces y abriera una ventaja que resultó decisiva.

El resultado también alivió las dudas sobre los primeros bateadores de los Rays. Durante los tres partidos iniciales de la serie, Yandy Díaz, Aranda, Chandler Simpson y Junior Caminero habían conseguido apenas siete hits en 41 turnos, con tres carreras impulsadas. En esta ocasión, entre los cuatro sumaron seis de los 11 imparables del equipo y produjeron seis carreras.

“Muchos turnos al bate muy buenos. Muchos batazos fuertes”, señaló el mánager Kevin Cash. “Pero, en general, me alegra que Junior conectara algunas pelotas con solidez, que Aranda respondiera de una manera importante para nosotros y que luego Yandy añadiera un jonrón al final”.

Díaz terminó con dos imparables y dos carreras impulsadas, incluido un cuadrangular de dos carreras en el noveno episodio ante Matt Festa. Simpson y Caminero también contribuyeron con una impulsada cada uno.

La séptima entrada cambió el rumbo del encuentro

Tampa Bay había tomado la delantera 2-1 en el sexto inning, cuando Caminero conectó un doble contra Daniel Espino. Sin embargo, la diferencia se amplió en la siguiente entrada, gracias a una combinación de velocidad en las bases, bateo oportuno y un error defensivo de Cleveland.

Richie Palacios y Taylor Walls llegaron a base mediante sencillos y avanzaron con un doble robo. Después del ponche de Díaz, Aranda conectó una línea que superó al segunda base Daniel Bazzana y llegó hasta el jardín derecho. Palacios anotó con el batazo y Walls también cruzó el plato cuando DeLauter dejó pasar la pelota por debajo de su guante.

Aranda alcanzó la tercera base aprovechando el error y anotó posteriormente con un elevado de sacrificio de Simpson. La jugada dejó a los Guardians en una situación complicada y obligó al equipo local a perseguir una diferencia mayor.

“Parecía que la pelota pudo habérsele desviado o simplemente pasó por debajo de él, y perdió de vista la pelota”, explicó el mánager de Cleveland, Stephen Vogt. “Fueron un par de jugadas desafortunadas para nosotros que normalmente resolvemos, pero esta vez no pudimos hacerlo”.

El abridor de Tampa Bay, Nick Martinez, también resultó fundamental. En una noche de 46 grados, la más fría registrada en un partido de postemporada de la historia de los Rays, el derecho permitió una carrera y dos hits. Después de que DeLauter pusiera a Cleveland arriba en la primera entrada, Martinez retiró a diez bateadores consecutivos en un tramo del encuentro.

Su rendimiento prolongó el dominio que ha mostrado ante los Guardians durante esta temporada: en tres aperturas contra Cleveland, acumula tres victorias sin derrotas, con una carrera permitida en 18 entradas y un tercio, además de 12 ponches.

Freddy Peralta relevó a Martinez y consiguió los dos últimos outs del sexto episodio. El derecho había lanzado seis entradas sin permitir carreras en el segundo juego de la serie, por lo que todavía podría ser considerado para abrir el sexto partido, previsto para el lunes.

Cleveland encontró algo de respuesta ofensiva cuando Bazzana conectó su primer jonrón de postemporada ante Ian Seymour y Brayan Rocchio añadió un sencillo productor, acercando el marcador a 5-3. DeLauter también había impulsado una carrera en el primer inning, aunque más tarde fue puesto fuera en segunda base cuando intentó convertir un sencillo en doble.

El jardinero central Petey Halpin protagonizó otra de las acciones destacadas al realizar una atrapada espectacular tras un batazo profundo de Caminero. El novato Bazzana, por su parte, tuvo una noche irregular, con el cuadrangular y dificultades defensivas en la segunda base.

“Simplemente tienes que dejarlo atrás y volver mañana con fuerza”, afirmó Bazzana sobre la derrota. “Hemos estado en situaciones en las que se pone difícil, se vuelve más tenso y más complicado, cuando la temporada se acerca al final, y simplemente tienes que luchar por la siguiente victoria y estar presente mañana”.

El quinto encuentro se disputará el domingo en Cleveland. Después, la serie regresará a St. Petersburg, Florida, el lunes, sin jornada de descanso para el traslado, ya que el partido del viernes había sido pospuesto por lluvia. Parker Messick abrirá por los Guardians, mientras que Drew Rasmussen será el encargado de subir al montículo por los Tampa Bay Rays.

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