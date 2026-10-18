Matan a tiros a un hombre en una estación del metro de Manhattan y buscan al sospechoso

Un hombre de unos 30 años murió después de recibir un disparo en una estación del metro de Manhattan, Nueva York, el sábado 17 de octubre. La Policía de Nueva York (NYPD) busca al sospechoso, quien huyó a pie tras el ataque.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 12:21 p. m. en el andén de la vía norte del tren E, en la estación de la calle 53 y la Séptima Avenida, según informó la policía.

La víctima, cuya identidad no ha sido divulgada, fue trasladada a un hospital en estado crítico. Sin embargo, murió horas después, de acuerdo con las autoridades.

La policía no ha informado sobre las circunstancias que precedieron al disparo ni ha anunciado una detención relacionada con el caso.

Wanted for a Homicide: On Saturday, October 17, 2026, at approximately 12:21 PM, on the northbound E train platform of the 53rd Street?7th Avenue subway station in Manhattan, this individual shot and killed a man in his 30s. The individual then fled on foot, heading northbound on? pic.twitter.com/hf0QQziw6Q — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 17, 2026

La policía difundió imágenes del sospechoso

La NYPD publicó fotografías de vigilancia del presunto responsable y pidió la colaboración del público para identificarlo.

Según la descripción difundida por las autoridades, el sospechoso vestía pantalones rojos, una sudadera roja con capucha, un chaleco negro sobre una chaqueta y una mascarilla negra.

Después del tiroteo, huyó a pie en dirección norte por la Séptima Avenida.

Las autoridades instaron a cualquier persona que tenga información sobre el caso a comunicarse con la línea de Crime Stoppers de la policía, al 1-800-577-8477.

La investigación continúa mientras los agentes intentan establecer la identidad del sospechoso y esclarecer lo ocurrido.

Un representante local expresó su preocupación por la violencia armada

Carl Wilson, concejal del Distrito 3 de Nueva York, manifestó su preocupación por el tiroteo y señaló que él y miles de residentes utilizan habitualmente esa estación.

«Nadie debería tener que preocuparse por su seguridad frente a la violencia armada mientras simplemente intenta desplazarse por nuestra ciudad», expresó Wilson en una declaración a ABC News.

Las autoridades no han divulgado información adicional sobre la víctima ni han precisado si el ataque estuvo relacionado con algún conflicto previo.

La policía mantiene activa la investigación y solicita la colaboración ciudadana para avanzar en la identificación y localización del responsable.

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