Trump condiciona inversión farmacéutica de $100 millones en Kentucky a victoria republicana

Una inversión de $100 millones de dólares para recuperar una planta farmacéutica en Kentucky quedó sujeta al resultado de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Donald Trump prometió destinar esos recursos si los republicanos conservaban el control del Congreso, en un intento por movilizar a sus seguidores ante el riesgo de una derrota electoral.

Durante un mitin celebrado en Highland Heights, el mandatario aseguró que el Departamento de Defensa financiaría un proyecto de la empresa Antheia para revitalizar una instalación de producción de medicamentos en Winchester, Kentucky.

“Si ganan los republicanos, el Departamento de Guerra invertirá $100 millones en la compañía farmacéutica Antheia para revitalizar una gigantesca planta de fabricación de medicamentos en Winchester, Kentucky“, declaró Trump.

El presidente advirtió que el proyecto no se concretaría si los demócratas conseguían la mayoría legislativa. “No podrían hacerlo. Ni siquiera sabrían de qué están hablando. No tienen idea”, afirmó.

Trump: "If the Republicans win, the Department of War will be investing $100 million in the pharmaceutical company Anthea to revitalize a gigantic drug manufacturing facility in Winchester, Kentucky" pic.twitter.com/WfmT78y6hm — Aaron Rupar (@atrupar) October 17, 2026

La promesa se produjo cuando el Partido Republicano enfrentaba un escenario electoral complicado, marcado por el descontento ciudadano ante el aumento del costo de vida, los precios de los combustibles y las consecuencias económicas de la guerra contra Irán.

De acuerdo con la agencia Reuters, Trump intensificó sus actividades de campaña ante las encuestas que anticipaban una posible pérdida de la Cámara de Representantes y una competencia más cerrada por el Senado.

Dudas sobre la inversión anunciada

La promesa generó cuestionamientos en Kentucky. La oficina del gobernador demócrata Andy Beshear aseguró que desconocía los detalles del proyecto y criticó que recursos federales pudieran quedar condicionados al resultado de las elecciones.

“Si las inversiones del Departamento de Defensa están condicionadas al resultado de una elección, es hora de que el Departamento de Justicia investigue”, declaró el portavoz del gobernador, Scottie Ellis.

Un día después del mitin, Antheia confirmó un compromiso de financiamiento federal por hasta $80 millones de dólares, una cifra inferior a la anunciada por Trump.

La compañía precisó que se trataba de un préstamo a largo plazo, sujeto al cumplimiento de diversas condiciones antes de su desembolso. Los recursos respaldarían su estrategia de producción nacional de ingredientes farmacéuticos, aunque el comunicado no confirmó que la totalidad del financiamiento estuviera destinada a Winchester.

Trump buscó movilizar el voto republicano

Durante su intervención, de aproximadamente 90 minutos, Trump respaldó al representante Andy Barr, candidato al Senado por el escaño que dejaría Mitch McConnell, y a Ed Gallrein, aspirante a la Cámara de Representantes por el cuarto distrito de Kentucky.

El mandatario también defendió su política arancelaria y aseguró que su administración había impulsado inversiones industriales capaces de generar miles de empleos.

“Estas son las elecciones de medio mandato más importantes de la historia de nuestro país”, afirmó ante sus simpatizantes, a quienes pidió votar como si él mismo apareciera en la boleta electoral.

Trump reiteró además su promesa de entregar $5,000 dólares a cada ciudadano estadounidense adulto si los republicanos conservaban ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, no explicó cómo financiaría la medida, que requeriría aprobación legislativa.

Según la agencia Associated Press, el mandatario utilizó el mitin para advertir sobre las consecuencias de una victoria demócrata, aunque sus afirmaciones sobre un posible deterioro económico no estuvieron respaldadas por propuestas de la oposición.

La visita a Kentucky reflejó la importancia que Trump otorgó a movilizar a la base republicana, incluso en estados donde había obtenido amplias victorias. Con el control del Congreso en disputa, el presidente convirtió las promesas de inversión y los incentivos económicos en argumentos centrales para pedir el voto.

Una inversión de $100 millones de dólares para recuperar una planta farmacéutica en Kentucky quedó sujeta al resultado de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Donald Trump prometió destinar esos recursos si los republicanos conservaban el control del Congreso, en un intento por movilizar a sus seguidores ante el riesgo de una derrota electoral.

Durante un mitin celebrado en Highland Heights, el mandatario aseguró que el Departamento de Defensa financiaría un proyecto de la empresa Antheia para revitalizar una instalación de producción de medicamentos en Winchester, Kentucky.

“Si ganan los republicanos, el Departamento de Guerra invertirá $100 millones en la compañía farmacéutica Antheia para revitalizar una gigantesca planta de fabricación de medicamentos en Winchester, Kentucky”, declaró Trump.

El presidente advirtió que el proyecto no se concretaría si los demócratas conseguían la mayoría legislativa. “No podrían hacerlo. Ni siquiera sabrían de qué están hablando. No tienen idea”, afirmó.

La promesa se produjo cuando el Partido Republicano enfrentaba un escenario electoral complicado, marcado por el descontento ciudadano ante el aumento del costo de vida, los precios de los combustibles y las consecuencias económicas de la guerra contra Irán.

De acuerdo con la agencia Reuters, Trump intensificó sus actividades de campaña ante las encuestas que anticipaban una posible pérdida de la Cámara de Representantes y una competencia más cerrada por el Senado.

Dudas sobre la inversión anunciada

La promesa generó cuestionamientos en Kentucky. La oficina del gobernador demócrata Andy Beshear aseguró que desconocía los detalles del proyecto y criticó que recursos federales pudieran quedar condicionados al resultado de las elecciones.

“Si las inversiones del Departamento de Defensa están condicionadas al resultado de una elección, es hora de que el Departamento de Justicia investigue”, declaró el portavoz del gobernador, Scottie Ellis.

Un día después del mitin, Antheia confirmó un compromiso de financiamiento federal por hasta $80 millones de dólares, una cifra inferior a la anunciada por Trump.

La compañía precisó que se trataba de un préstamo a largo plazo, sujeto al cumplimiento de diversas condiciones antes de su desembolso. Los recursos respaldarían su estrategia de producción nacional de ingredientes farmacéuticos, aunque el comunicado no confirmó que la totalidad del financiamiento estuviera destinada a Winchester.

Trump buscó movilizar el voto republicano

Durante su intervención, de aproximadamente 90 minutos, Trump respaldó al representante Andy Barr, candidato al Senado por el escaño que dejaría Mitch McConnell, y a Ed Gallrein, aspirante a la Cámara de Representantes por el cuarto distrito de Kentucky.

El mandatario también defendió su política arancelaria y aseguró que su administración había impulsado inversiones industriales capaces de generar miles de empleos.

“Estas son las elecciones de medio mandato más importantes de la historia de nuestro país”, afirmó ante sus simpatizantes, a quienes pidió votar como si él mismo apareciera en la boleta electoral.

Trump reiteró además su promesa de entregar $5,000 dólares a cada ciudadano estadounidense adulto si los republicanos conservaban ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, no explicó cómo financiaría la medida, que requeriría aprobación legislativa.

Según la agencia Associated Press, el mandatario utilizó el mitin para advertir sobre las consecuencias de una victoria demócrata, aunque sus afirmaciones sobre un posible deterioro económico no estuvieron respaldadas por propuestas de la oposición.

La visita a Kentucky reflejó la importancia que Trump otorgó a movilizar a la base republicana, incluso en estados donde había obtenido amplias victorias. Con el control del Congreso en disputa, el presidente convirtió las promesas de inversión y los incentivos económicos en argumentos centrales para pedir el voto.

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