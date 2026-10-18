Victoria’s Secret Fashion Show 2026: Todos los detalles del desfile

El esperado Victoria’s Secret Fashion Show 2026 se celebra este domingo 18 de octubre. Para esta edición, la marca deja Nueva York y se traslada a los Sony Pictures Studios en Culver City, California, buscando un espacio con la amplitud necesaria para albergar un ambicioso montaje escénico.

Cobertura y horario de transmisión

El evento ofrecerá acceso global y gratuito a través del canal oficial de Victoria’s Secret en YouTube, además de transmisiones complementarias en sus perfiles de Instagram y TikTok. Asimismo, la audiencia en Estados Unidos podrá disfrutarlo en salas de cine seleccionadas de la cadena AMC.

La transmisión inicia a las 4:00 pm con la alfombra rosada (Pink Carpet), conducida por Scott Evans y Zanna Roberts Rassi. El desfile principal arrancará media hora después, a las 4:30 pm.

Una pasarela legendaria e inclusiva

La pasarela reunirá a veteranas e íconos internacionales como Adriana Lima, Candice Swanepoel y Gigi Hadid, junto a reconocidas figuras como Ashley Graham, Alex Consani, Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Anok Yai, Joan Smalls, Liu Wen, Devyn Garcia, Grace Elizabeth y Abby Champion.

Uno de los momentos centrales de la gala será el anuncio de la ganadora de Angels Among Us, un concurso documental emitido en YouTube que recibió más de 100,000 solicitudes globales. Las tres finalistas —Andreína Martínez Fournier, Solange Omon y Tatyana Tinsley— competirán por debutar en la pasarela de esta noche y firmar un contrato profesional con la agencia IMG Models.

Variedad musical en vivo

La banda sonora del evento destacará por la diversidad de géneros musicales interpretados por artistas femeninas de renombre:

Hip hop: Liderado por la rapera estadounidense Megan Thee Stallion .

Liderado por la rapera estadounidense . Pop: Presentado por la canadiense Tate McRae y la agrupación global KATSEYE .

Presentado por la canadiense y la agrupación global . Country: Representado por la cantante Megan Moroney.

Con este gran despliegue de moda, entretenimiento y alcance digital, el desfile reafirma su relevancia en la cultura popular contemporánea.

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