El iPhone Duo está repitiendo la historia de la PS5 y su precio podría ser apenas el comienzo

Tener casi $2,000 dólares disponibles no garantiza conseguir el nuevo iPhone Duo. El primer plegable de Apple agotó rápidamente las unidades previstas para sus primeras entregas y las fechas de los nuevos pedidos saltaron hasta enero de 2027. La escena resulta demasiado familiar para quienes intentaron comprar una PlayStation 5 durante sus primeros meses en el mercado. Había dinero, había ganas y faltaba lo más importante, una unidad disponible al precio oficial.

Las reservas del iPhone Duo comenzaron el 16 de octubre y su llegada está prevista para el 23 de octubre. Sin embargo, apenas media hora después de abrirse los pedidos, todas las combinaciones de colores y almacenamiento ya mostraban entregas para el próximo año. Apple describió la demanda como extraordinaria, aunque todavía no ha publicado cuántos equipos puso a disposición de los compradores.

Con ese panorama, la conversación empieza a moverse hacia un terreno conocido. Durante los próximos meses será interesante comprobar cuánto estarán dispuestos a pagar algunos usuarios por evitar la espera. De hecho, los primeros anuncios de reventa ya ofrecen una pista bastante incómoda de lo que podría venir.

Por qué el iPhone Duo está agotado y cuándo se podrá comprar

El precio inicial de $1,999 dólares convertía al iPhone Duo en una compra exigente incluso antes de que comenzaran las reservas. Esa cifra corresponde al modelo con 256 GB de almacenamiento, mientras que la configuración de 2 TB alcanza los 3,199 dólares. Aun así, las primeras unidades disponibles para entrega se agotaron en cuestión de minutos.

Para quienes llegaron tarde, el problema es bastante concreto. Los pedidos en la tienda online de Apple pasaron a mostrar fechas de entrega del 25 de enero, con algunos compradores viendo incluso el 29 de enero. Eso supone esperar alrededor de tres meses desde el estreno para recibir un teléfono que ya exige un desembolso considerable.

Tampoco parece que presentarse en una Apple Store el día del lanzamiento vaya a solucionar fácilmente la situación. Según información recogida por MacRumors, empleados de las tiendas recibieron indicaciones de advertir que probablemente no habría unidades para compradores sin reserva. El alcance de esa advertencia no está claro y la disponibilidad podría variar según la región.

La lectura más importante es que el iPhone Duo ya tiene el ingrediente que convirtió a la PS5 en un fenómeno de reventa, una disponibilidad inmediata muy inferior al interés de los compradores. Eso no permite calcular por sí solo cuántos teléfonos está vendiendo Apple. La compañía no ha detallado su inventario inicial y las informaciones disponibles apuntan a una combinación de demanda elevada y suministro limitado.

Para el usuario, el resultado es mucho más sencillo de entender. Puede hacer el pedido, pagar el precio oficial y asumir una espera que se extiende hasta el próximo año. Conseguir una unidad para estrenarla el 23 de octubre se ha convertido en una tarea bastante más complicada.

Qué pasó con la PS5 y por qué su precio llegó a triplicarse en eBay

La PlayStation 5 dejó una lección que muchos jugadores todavía recuerdan. Tras su lanzamiento en noviembre de 2020, encontrar una consola al precio recomendado se convirtió en una búsqueda frustrante. Las reposiciones duraban poco y el mercado de reventa aprovechó enseguida la distancia entre las unidades disponibles y la cantidad de personas que querían comprarla.

El modelo con lector tenía un precio oficial de unos $500 dólares en Estados Unidos. A comienzos de diciembre de aquel año, CBS News recogía que buena parte de las ofertas de reventa se movían entre $1,000 y $1,500 dólares. En el extremo superior de ese rango, el precio triplicaba el valor de lanzamiento. Otros reportes de noviembre situaban las ofertas entre $1,300 y $2,000 dólares.

Conviene poner esas cifras en contexto. Que una consola apareciera anunciada por 1,500 dólares no significaba que todas se vendieran a ese precio. Un análisis de anuncios vendidos en eBay, recogido por GameSpot en diciembre de 2020, señalaba que la PS5 estándar se había comercializado de forma sostenida por encima de los $1,250 dólares desde noviembre. La referencia muestra que el sobreprecio también estaba presente en operaciones cerradas.

La escasez mantuvo el mercado de reventa activo durante meses, aunque los precios fueron bajando. En marzo de 2021, Forbes recogía datos de StockX que situaban las consolas entre un 40% y un 70% por encima de su precio recomendado. Comprar una PS5 seguía siendo caro mucho después del entusiasmo inicial, pero las cifras ya se habían alejado de los picos del estreno.

Ese es el precedente que hace tan llamativo el caso del iPhone Duo. Cuando un producto muy esperado resulta difícil de conseguir, tenerlo disponible para entrega inmediata adquiere un valor propio.

Cuánto podría costar el iPhone Duo en reventa durante los próximos meses

La posibilidad de ver el plegable de Apple a precios disparatados ya tiene un primer indicio. El mismo día en que comenzaron las reservas se pudieron ver anuncios en eBay que ofrecían pedidos del iPhone Duo, algunos con precios de hasta $5,200 dólares. Se trataba de cantidades solicitadas por vendedores, no de ventas confirmadas a esos importes.

El incentivo para los revendedores está servido. Quien consiga una unidad de las primeras entregas podrá intentar cobrar por ahorrarle a otro comprador varios meses de espera. La PS5 mostró hasta dónde puede llegar esa dinámica cuando las reposiciones no alcanzan para satisfacer el interés del público.

Por ahora, el iPhone Duo ya comparte con la PS5 una experiencia que nadie echaba de menos. El precio anunciado permite saber cuánto cuesta el producto, pero conseguirlo cerca de su estreno es otra historia. Para quienes no reservaron a tiempo, esos casi 2,000 dólares vienen acompañados de una espera hasta enero. Y los primeros vendedores de eBay ya están intentando ponerle precio a la impaciencia.

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