Madre de siete hijos muere atropellada por un tren mientras grababa un video en Arizona

Una madre de siete hijos murió atropellada por un tren mientras grababa con su teléfono una locomotora durante una carrera matutina en Eloy, Arizona, informaron las autoridades.

Thelma Candelaria, de 47 años, corría junto a las vías del ferrocarril cuando ocurrió el accidente. Según relató su hija Alaisha, de 29 años, al medio AZ Family, su madre estaba filmando un tren para publicar el video en Snapchat cuando otra locomotora se acercó por una vía diferente, desde la dirección opuesta.

Candelaria llevaba audífonos con cancelación de ruido y, de acuerdo con el relato de su hija, no se percató de la aproximación del segundo tren.

“Tenía puestos sus audífonos con cancelación de ruido. Estaba en su propio mundo”, contó Alaisha a AZ Family.

Los videos que la mujer grabó para Snapchat registraron sus últimos momentos antes del impacto, según el medio.

El maquinista activó los frenos de emergencia

De acuerdo con información citada por Fox 10, el maquinista vio a Candelaria entre las vías y activó el sistema de frenado de emergencia. Ambos trenes hicieron sonar sus bocinas, pero no lograron evitar el accidente.

Agentes del Departamento de Policía de Eloy acudieron al área de Sunshine Boulevard y las vías ferroviarias que recorren Frontier Street. Allí encontraron a la mujer sin vida, informó la institución.

En el lugar también recuperaron un teléfono celular naranja roto. La policía señaló que la investigación continúa.

La hija de Candelaria reconstruyó lo ocurrido a partir de imágenes de cámaras de vigilancia instaladas cerca de las vías y de las publicaciones de su madre en redes sociales.

Sus siete hijos afrontan la pérdida

La muerte de Candelaria dejó a siete hijos sin su madre, incluidos tres menores de edad: Symphony, conocida como Nani, Evelyn y Max.

La familia abrió una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para ayudar a cubrir las necesidades de los hijos mientras afrontan la pérdida.

En la publicación, los familiares explicaron que Shaunia, de 21 años, asumirá el papel de cabeza de familia, con el apoyo de su hermana mayor, Alaisha, de 29 años.

“Me consuela saber que entregó su corazón al Señor, pero me rompe el corazón pensar en los niños que ahora deben aprender a vivir sin su madre”, escribió la familia en la campaña.

Candelaria había sido bautizada pocos días antes de morir, según el mensaje publicado por sus familiares.

La policía de Eloy mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias del accidente.

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