Para qué sirve mezclar jugo de limón y agua dentro del microondas

El microondas es un electrodoméstico que, por cada uso, puede acumular restos de comida por salpicaduras, lo que provoca malos olores y manchas difíciles de quitar, especialmente cuando pasas varios días sin limpiarlo. Para remediarlo, existe un truco con agua y jugo de limón que puede darte resultados rápidos y efectivos.

El método cuenta con el respaldo del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que recomienda esta mezcla para desprender los residuos adheridos y reducir los olores que quedan después de calentar o cocinar alimentos.

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¿Cómo actúa calentar agua con limón en el microondas?

El principal beneficio de este remedio casero es que el vapor ayuda a ablandar las salpicaduras y los restos de comida resecos. Así resulta más fácil retirarlos sin recurrir a estropajos o productos abrasivos, lo que puede dañar las paredes del microondas.

El procedimiento también contribuye a reducir los olores persistentes que dejan alimentos como pescado, salsas o comidas condimentadas. El limón aporta un aroma cítrico, pero la limpieza depende principalmente del vapor y de la eliminación posterior de los residuos.

Asimismo, nunca debe considerarse un desinfectante ni un sustituto de una limpieza adecuada.

Según las instrucciones del USDA, se puede preparar la mezcla con media taza de jugo de limón y una taza de agua. Y es importante utilizar un recipiente de vidrio apto para microondas.

Sigue estas indicaciones:

Prepara la mezcla: vierte media taza de jugo de limón y una taza de agua en un recipiente de vidrio apto para microondas. Calienta el líquido: introduce el recipiente y caliéntalo hasta que la mezcla hierva, siguiendo las recomendaciones de seguridad del fabricante de tu aparato. Deja actuar el vapor: apaga el microondas y deja el recipiente dentro, con la puerta cerrada, hasta que la mezcla se enfríe. Este tiempo permite que el vapor afloje la suciedad. Limpia las superficies: retira el recipiente con cuidado y utiliza un paño suave o papel de cocina para quitar los restos reblandecidos. Revisa el interior: limpia también las salpicaduras de las paredes, el techo y la bandeja giratoria, si el modelo la tiene.

Si quedan manchas difíciles, puedes repetir la limpieza o recurrir a una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio, jabón suave o detergente para platos.

¿Qué precauciones debes tomar en cuenta?

El líquido calentado puede alcanzar temperaturas elevadas y provocar quemaduras. Además, el agua puede sobrecalentarse en el microondas sin mostrar burbujas visibles y hervir bruscamente al mover el recipiente. Por eso, no retires la mezcla inmediatamente ni acerques el rostro al abrir la puerta.

Utiliza únicamente recipientes etiquetados como aptos para microondas y manipúlalos con protección para las manos. Nunca emplees lana de acero, estropajos metálicos ni limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar las superficies.

El USDA también aconseja retirar los derrames tan pronto como ocurran y limpiar con regularidad. Desenchufar el aparato antes de limpiarlo puede ser recomendable, si así lo indica el manual del fabricante.

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