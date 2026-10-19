Un miembro de la Guardia Nacional resultó herido en un tiroteo en Washington DC

Un tiroteo ocurrido la noche del domingo en Washington D. C. dejó heridos a un integrante de la Guardia Nacional y a un hombre señalado de disparar contra los militares, informó la Policía Metropolitana de la capital estadounidense.

El incidente se produjo alrededor de las 11:00 p. m., cuando miembros de la Guardia Nacional intentaron intervenir para disolver una pelea cerca de la cuadra 400 de 8th Street SE. Según las autoridades, una de las personas involucradas habría sacado un arma y comenzado a disparar.

El integrante de la Guardia Nacional recibió un impacto de bala en una pierna. En respuesta, tres miembros de la unidad dispararon sus armas y al menos uno de ellos alcanzó al presunto agresor en el abdomen, explicó Jeffrey W. Carroll, jefe interino de la Policía Metropolitana de Washington.

VIDEO UPDATE: Chief Carroll gives details on what happened. https://t.co/k7ueVV92rv pic.twitter.com/QpG35H5ZfC — DC Police Department (@DCPoliceDept) October 19, 2026

Los dos heridos tienen lesiones que no ponen en riesgo sus vidas

Carroll indicó que tanto el miembro de la Guardia Nacional como el hombre señalado de abrir fuego fueron trasladados a hospitales de la ciudad para recibir atención médica.

Ambos sufrieron heridas de bala que, según el jefe policial interino, no ponen en peligro sus vidas. El sospechoso fue detenido, aunque las autoridades no divulgaron su identidad ni ofrecieron detalles sobre los posibles cargos que enfrentará.

“Ese individuo apuntó el arma hacia los miembros de la Guardia Nacional, quienes respondieron al fuego”, explicó Carroll ante los periodistas en el lugar de los hechos.

Los guardias intervinieron para detener una pelea

De acuerdo con la versión policial, entre siete y ocho miembros de la Guardia Nacional viajaban en una camioneta cuando observaron la pelea y decidieron intervenir. Los militares descendieron del vehículo para intentar controlar la situación.

La Policía Metropolitana señaló que tres de los integrantes de la Guardia Nacional dispararon sus armas durante el enfrentamiento.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo. Hasta el momento, no se han divulgado más detalles sobre el origen de la pelea ni sobre la identidad de las personas involucradas.

El caso ocurrió en medio del despliegue de miembros de la Guardia Nacional en Washington, aunque la información proporcionada por la policía no establece que el incidente esté relacionado con sus funciones habituales en la ciudad.

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