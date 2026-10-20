Donald Trump retoma su plan de remplazar el nombre de Nuevo México por “Nueva América”

El presidente Donald Trump retomó la presión ejercida para reemplazar el nombre de Nuevo México por “Nueva América”, esto con el objetivo de desligarse lo más que se pueda de su vecino del sur.

Desde el mes pasado, cuando compartió un mapa donde mostraba una gran “X” sobre “México” en el nombre del estado, con la palabra “América” escrita debajo, el republicano de 80 años prácticamente advirtió que haría todo lo necesario para renombrar a uno de los estados con mayor concentración de hispanos a nivel nacional.

Siguiendo una ruta similar a la marcada para cambiar el nombre del Golfo de México por “Golfo de América” o Lago Ontario por “Lago América”, a través de otro mensaje compartido en la plataforma Truth Social, el jefe de la nación dejó en claro que el estado señalado, poco o nada tiene que ver ya con México y por ello resulta necesario romper con cualquier vínculo apuntando hacia lo contrario.

“Nuevo México debería cambiar inmediatamente su nombre a Nueva América. No somos México, somos los Estados Unidos de América”, expuso.

TRUMP: Calls for immediately renaming New Mexico to New America, says home values and incomes would rise pic.twitter.com/L9jv4b8Hko — Trump Truths (@trumptruthsbot) October 19, 2026

El magnate neoyorquino argumentó que, al adoptar el nombre de “Nueva América”, el valor de las propiedades en la entidad subiría de precio y sus residentes quizá se sentirían orgullosos.

“¡El nombre le daría un gran valor y prestigio al estado! ¡El valor de las viviendas y los ingresos aumentarían, y se sentirían aún más orgullosos al saludar nuestra hermosa bandera estadounidense!

Quizás incluso las elecciones fraudulentas, por las que Nuevo México es conocido, volverían a ser honestas”, enfatizó.

En respuesta, el demócrata Ben Ray Luján, senador por Nuevo México, recurrió a redes sociales para recordarle a Trump que el nombre de Nuevo México es parte ya de la cultura del país y reemplazarlo de golpe y porrazo atentaría contra la identidad de generaciones de familias asentadas en su territorio durante siglos.

“El nombre de Nuevo México se remonta a cientos de años, mucho antes de que existieran los Estados Unidos. Representa generaciones de historia, cultura y ricas tradiciones que siguen dando forma a nuestra identidad.

Somos neomexicanos. Estamos orgullosos de nuestro nombre, orgullosos de nuestra tierra, y conservaremos ambos. Mucho después de que Donald Trump deje el cargo, seguiremos siendo Nuevo México”, escribió.

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