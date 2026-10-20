Madre e hijo de 9 años mueren en un presunto homicidio-suicidio en Indianápolis

Una mujer de 33 años y su hijo de 9 fueron encontrados muertos por heridas de bala dentro de un apartamento en Indianápolis, Indiana, el lunes 19 de octubre. La policía investiga el caso como un presunto homicidio-suicidio y considera que la madre habría matado al niño antes de dispararse a sí misma.

Las víctimas fueron identificadas como Shatayvia Alisha Calderon y su hijo, Julian Calderon, según el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis (IMPD).

Los agentes acudieron al lugar poco después de la 1:00 p. m., tras recibir una llamada al 911 que alertaba sobre dos personas heridas de bala en un complejo de condominios ubicado en la cuadra 4400 de Village Lane.

Al ingresar en el apartamento, encontraron a la mujer y al niño. Ambos fueron declarados muertos en el lugar por personal médico. Los agentes también recuperaron un arma de fuego.

La policía calificó el caso de «inconcebible»

Un portavoz policial declaró al New York Post que el caso se considera, de manera preliminar, un homicidio-suicidio en el que la madre habría disparado contra su hijo y luego contra sí misma.

Las autoridades no han divulgado qué pudo haber provocado el tiroteo ni han establecido públicamente una secuencia definitiva de los hechos.

«Esto es inconcebible», expresó el agente Drew Brown a la cadena WTHR. El funcionario señaló que la labor policial no se limita a investigar lo ocurrido, sino que también incluye proporcionar recursos de apoyo en el lugar y durante los días y semanas posteriores.

Los investigadores buscan esclarecer lo ocurrido

La policía confirmó que los investigadores han entrevistado a un testigo que está colaborando con las autoridades.

Hasta el momento, no se han divulgado más detalles sobre las circunstancias previas a las muertes ni sobre posibles antecedentes relacionados con el caso.

La investigación permanece abierta mientras los agentes intentan determinar qué ocurrió dentro del apartamento y esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la madre y su hijo.

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