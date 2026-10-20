Maribel Guardia renuncia a ver a su nieto y acusa a Imelda Tuñón de crear plan en su contra

En un complejo viraje dentro del conflicto familiar, la actriz y cantante Maribel Guardia anunció que renunciará a la posibilidad de mantener encuentros regulados con su único nieto, José Julián.

A través de un desgarrador video publicado en sus redes sociales, la artista reveló que la decisión la tomó ante el temor de caer en una trampa legal planeada por la defensa de su exnuera, Imelda Tuñón, y sus abogados.

Visiblemente afectada y entre lágrimas, Guardia explicó que estuvo a punto de conseguir la autorización judicial para la convivencia con el menor, a quien ayudó a criar desde sus primeros días de vida. Sin embargo, la actriz aseguró que fue alertada sobre una estrategia legal orquestada para perjudicarla a ella y a sus seres queridos.

De acuerdo con sus declaraciones, la defensa de Tuñón habría elaborado un dictamen privado con la intención de acusar a su esposo, Marco Chacón, o a ella misma de presuntas agresiones una vez que se realizara el primer encuentro.

“Me veo obligada a declinar de algo que estaba a punto de lograr. No porque haya dejado de amarlo, sino porque sé que el encuentro que tanto he esperado será usado para perjudicarnos”, expresó la artista en su mensaje dirigido a la opinión pública y a sus seguidores.

Además de señalar la supuesta fabricación de pruebas, la actriz denunció el nivel de manipulación hacia el pequeño José Julián, acusando a la contraparte de incitar al menor a mentir en contra de su propia familia paterna. Pese a retirarse del régimen de convivencia, tanto la artista como sus representantes legales aclararon que no detendrán los demás procesos judiciales iniciados, entre ellos las investigaciones en torno a las circunstancias previas a la muerte de Julián Figueroa y otros señalamientos legales en marcha.

Maribel Guardia concluyó su comunicado enfatizando que el amor por su nieto permanece intacto y expresando la esperanza de que, al crecer, el niño logre comprender las dolorosas razones que la obligaron a mantenerse distanciada para resguardar la seguridad de la familia.

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