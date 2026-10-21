Kamala Harris organizará foros públicos para incentivar a votar en las elecciones intermedias

Con el objetivo de que los ciudadanos descontentos con la actual administración federal fuercen un cambio político en el país, la ex vicepresidenta Kamala Harris organizará foros públicos para incentivarlos a votar en las elecciones intermedias sobre todo en los estados indecisos.

La californiana de 62 años y la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) sumarán su esfuerzo para impulsar a la sociedad estadounidense a no quedarse en casa el próximo 3 de noviembre y, en lugar de ello, acudir a los centros de votación para respaldar a los candidatos demócratas a recuperar al menos el control de la Cámara de Representantes.

Mediante un comunicado, Derrick Johnson, presidente y director ejecutivo de la NAACP, dio a conocer que la iniciativa impulsada es tan sólo un primer paso de un proyecto en caminado hacia la consolidación del voto responsable en Estados Unidos.

“Nuestro trabajo no empieza ni termina el día de las elecciones. Desde la educación cívica hasta la organización comunitaria, seguimos comprometidos con la construcción de comunidades informadas y participativas. Esperamos continuar este trabajo junto a la vicepresidenta Harris en Milwaukee y Atlanta”, señaló.

People are tired of having to choose between gas and groceries, because both are too expensive thanks to Donald Trump’s war in Iran.



They are tired of stretching to pay for rent and for daycare and for health care, when the cost of each is climbing but the paycheck has not? — Kamala Harris (@KamalaHarris) October 13, 2026

Con la incorporación de la afroamericana que soñaba convertirse en la primera mujer en gobernar a la nación, se proyecta efectuar un mitin el lunes entrante en Milwaukee, Wisconsin, solicitando el respaldo de la ciudadanía para votar por la opción demócrata que asuma el relevo del gobernador Tony Evers quien opta por jubilarse al cumplir 75 años.

Después, el jueves 29, Harris acudirá a Atlanta, Georgia, para respaldar el intento del senador Jon Ossoff de reelegirse para un segundo mandato enfrentando a Mike Collins, congresista republicano.

Aunque ha manifestado que será hasta concluidas las elecciones intermedias cuando decida, si vuelve o no a postularse como aspirante a la presidencia, el constante ajetreo de la agenda de Harris visitando varios estados, ya la colocan entre los aspirantes con más probabilidad de terminar siendo elegida para representar a su partido en 2028.

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