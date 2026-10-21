La esclerosis múltiple puede ser difícil de detectar: el caso del equivocado diagnóstico a Christina Applegate

La actriz estadounidense Christina Applegate dijo en su podcast MeSsy, que presenta junto a su colega Jamie Lynn Sigler, que el diagnóstico de esclerosis múltiple (EM) que recibió hace cinco años fue erróneo. No obstante, señaló que algunos síntomas han empeorado y que aún desconoce qué los causa.

“Ha vuelto al punto de partida”, sin saber lo que pasa, confesó la actriz.

“Esto puede ser una gran noticia, pero para mí es como volver al punto de partida”, dijo Applegate. “Pero es difícil decirlo… [mi doctora] entró en mi habitación y me dijo: ‘Felicidades, no tienes esclerosis múltiple. ¡Felicidades!’”

El diagnóstico requiere varias pruebas

El quid del problema es que no existe una prueba única para detectar la esclerosis múltiple. Los médicos afirman que no existe una única prueba para diagnosticar la EM. El diagnóstico depende de múltiples factores, como los síntomas del paciente y los resultados de diversas pruebas, los cuales pueden variar con el tiempo, recoge ABC.

“Lamentablemente, no existe una única prueba diagnóstica para la esclerosis múltiple”, declaró a ABC News la Dra. Ilana Katz-Sand, directora asociada del Centro Corinne Goldsmith Dickinson para la Esclerosis Múltiple en el Hospital Mount Sinai de Nueva York.

Además, la aplicación incorrecta de los criterios diagnósticos y el hecho de que los síntomas de la esclerosis múltiple puedan asemejarse a los de otras afecciones pueden, en ocasiones, llevar a un diagnóstico erróneo.

Se requieren pruebas complementarias. Según el caso, pueden recomendar una punción lumbar, análisis de sangre y exámenes de los nervios ópticos para descartar otras afecciones.

Síntomas compartidos pueden conducir a errores

Una revisión publicada en 2024 estimó que el 15% de los diagnósticos de esclerosis múltiple analizados eran erróneos, aunque las cifras variaban ampliamente entre estudios.

Además, cuando se introdujeron por primera vez los criterios de diagnóstico de la EM, el tiempo promedio para obtener un diagnóstico era de cuatro años, según la NMSS

La fatiga, la niebla mental y la neuritis óptica también pueden aparecer en otras enfermedades, lo que dificulta distinguirlas. Los especialistas señalan que los errores pueden ocurrir si no se consideran señales de alerta o se aplican los criterios diagnósticos a casos que no presentan características típicas.

Por otra parte, acotó ABC News que la doctora Marwa Kaisey, neuróloga certificada y profesora asociada de neurología en el Centro Médico Cedars-Sinai, afirmó durante el episodio del podcast MeSsy que aproximadamente el 20% de los pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple no padecen la enfermedad.

“Casi una de cada cinco de estas personas a las que se les había diagnosticado esclerosis múltiple, algunas durante décadas, en realidad no la padecían, y la mayoría de ellas estaban tomando medicamentos para tratar su esclerosis múltiple”, afirmó.

¿Qué hacer ante un cambio de diagnóstico?

La neuróloga Ilana Katz-Sand recomienda que los pacientes consulten con su médico por qué cambió la evaluación.

Los pasos siguientes dependerán de factores como la evolución de los síntomas y la disponibilidad de nuevos resultados clínicos o de laboratorio.

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