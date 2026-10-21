Lele Pons celebró su cumpleaños 30 con una glamurosa fiesta

Casi cuatro meses después de haber llegado a las tres décadas de vida, la popular influencer, cantante y empresaria Lele Pons celebró finalmente su cumpleaños con una glamurosa y esperada fiesta temática de mascaradas.

El exclusivo evento se llevó a cabo la noche del pasado 19 de octubre en el emblemático Historic Alfred I. duPont Building, en Miami, Florida, y congregó a una selecta constelación de reconocidas figuras del entretenimiento latino e internacional.

Aunque Pons cumplió 30 años el pasado 25 de junio —en medio de una etapa profundamente feliz marcada por su maternidad junto a su esposo Guaynaa y la llegada de su hija Eloísa—, optó por no festejar en su momento.

Tan solo un día antes de su cumpleaños, dos devastadores terremotos golpearon con fuerza su natal Venezuela, desatando una tragedia nacional. En muestra de respeto y empatía hacia las víctimas y los miles de damnificados, la artista decidió cancelar cualquier celebración para enfocar su energía en apoyar a su país.

Superada aquella dolorosa pausa, la noche del lunes se convirtió en un derroche de elegancia y alegría. Lele lució despampanante con un sofisticado vestido negro de cuello alto, manga larga y detalles satinados, complementado con un elegante moño alto y unos icónicos labios rojos.

La velada reunió a grandes amigos del medio artístico. Entre los asistentes más mediáticos destacaron la modelo paraguaya Nadia Ferreira y el salsero Marc Anthony.

Ferreira y Pons compartieron risas y posaron junto a otras integrantes del autodenominado “club de mamacitas”, como la cantante colombiana Greeicy.

Asimismo, la exreina de belleza Sheynnis Palacios acaparó miradas con un dramático diseño y un antifaz de encaje. La lista de invitados incluyó también a Isadora Figueroa, prima de la festejada e hija de Chayanne, así como a reconocidas artistas como Tini Stoessel, Lola Indigo y Stef Roitman.

A través de sus redes sociales, Pons compartió imágenes y videos de la velada frente a su pastel, coronando una noche inolvidable en la que el glamur, la amistad y la celebración de la vida fueron los protagonistas.

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