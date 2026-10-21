Luka Doncic paga un anuncio millonario en LA Times para convocar a la afición de los Lakers

La superestrella Luka Doncic tiró la casa por la ventana y gastó una auténtica millonada de dólares para publicar un anuncio a página completa en el prestigioso diario L.A. Times, un cañonazo financiero con el que busca ganarse el corazón de los fanáticos angelinos de los Lakers previo al inicio de la NBA.

Ante el arranque de la emocionante campaña 2026-27 de la NBA, el base esloveno no dudó en abrir la cartera para soltar un billetazo para enviar un emotivo mensaje de compromiso a todo el entorno, una jugada de mercadotecnia de primer nivel justo ahora que asume el rol de mandamás absoluto.

A full page ad from Luka Don?i? is in today’s LA Times pic.twitter.com/7KbUydvYL1 — Dan Woike (@DanWoikeSports) October 21, 2026

Tras la dolorosa salida del histórico rey LeBron James en la reciente agencia libre del deporte ráfaga estadounidense, la quinteta de los de púrpura y oro es incuestionablemente el equipo del astro europeo ahora, quien tiene la misión de regresar a esta legendaria franquicia a los primeros planos.

El guardia de los Los Angeles Lakers apareció muy concentrado durante los calentamientos previos al partido contra los Denver Nuggets en la mítica duela de la Crypto.com Arena, luciendo el dorsal 77 en su indumentaria de entrenamiento y mentalizado en el duro reto que tiene enfrente.

Como bien aludió el talentoso jugador esloveno en su costoso despliegue, la urbe de Los Ángeles es una ciudad gigantesca llena de muchos tipos diferentes de personas y culturas urbanas, pero la única cosa real que une a todos los barrios es el amor incondicional por los Lakers de California.

Eso también lo convierte de forma automática en el líder perfecto para manejar los hilos del vestidor, ya que el nativo de Eslovenia habla a la perfección cuatro idiomas distintos y se ha transformado en una superestrella de arrastre global en los últimos años.

Luka Doncic is covering parking for fans at a lot near Crypto Arena for the Lakers' season opener tonight against the Warriors, the team announced.



He's also providing free Metro Bike Share rides throughout Los Angeles ? pic.twitter.com/LsWvQZbkQY — Yahoo Sports (@YahooSports) October 22, 2026

Sin embargo, para que el fino base logre ganarse por completo el respeto del pueblo californiano, necesitará meter las manos al fuego y traer campeonatos reales a las vitrinas de L.A., una pesada obligación que el europeo entiende perfectamente en este momento.

Queda por ver si la directiva podrá competir al más alto nivel en esta dura temporada, pero la realidad es que renovaron profundamente su plantilla de basquetbolistas para rodear al europeo con todas las piezas necesarias a largo plazo para obrar el milagro en la duela.

El base estuvo metido de lleno en el proceso de construcción de la nómina de los californianos y la confianza colectiva comenzará con su propio juego si la escuadra quiere hacer una buena racha para aspirar a la postemporada.

La escuadra empieza su aventura en casa este miércoles por la noche midiendo fuerzas contra el experimentado Stephen Curry y sus peligrosos Golden State Warriors, una cita de alto calibre en donde el esloveno buscará demostrar que no siente ningún tipo de presión adicional por ser el nuevo rostro oficial de la franquicia.

Ser la cara visible de una organización tan ganadora puede ser un paquete demasiado pesado para una joven superestrella, pero el europeo ha estado bajo el intenso foco de los reflectores desde que era apenas un niño de escuela.

“Tonight we start our run for a championship.” ?



Luka Doncic took out a full-page ad in the LA Times ahead of the Lakers’ home opener ?? pic.twitter.com/vYSQv6ThcM — Yahoo Sports (@YahooSports) October 21, 2026

No me pesa para nada el paquete, le comentó el basquetbolista a la revista Sports Illustrated cuando le preguntaron si hubo un momento exacto en donde asimiló su nuevo rol de líder, señalando de forma muy pícara que, en lugar de ser una carga estorbosa, representa un honor absoluto vestir estos colores.

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