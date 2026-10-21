Reconocimiento facial con IA podría ayudar a personalizar tratamientos contra el cáncer

Un equipo de investigadores del Mass General Brigham en Boston ha desarrollado unas herramientas de reconocimiento facial basadas en inteligencia artificial (IA) que pueden ayudar a los médicos a evaluar la edad biológica de los pacientes de cáncer y el riesgo de supervivencia para guiar los mejores tratamientos personalizados, observa EFE.

La FAHR-Face (Foundation Artificial Intelligence for Health Recognition), con más de 40 millones de imágenes, analiza fotografías para identificar indicadores de salud. Los resultados se publicaron en The Lancet Digital Health.

Dicha herramienta calcula la edad biológica, mientras que FAHR-FaceSurvival estima la supervivencia de pacientes con cáncer. Cada modelo analiza distintas zonas del rostro y, al combinarse, mejoraron la predicción en una cohorte externa de validación.

Un apoyo para decidir tratamientos

“Me sorprendió bastante descubrir que podíamos detectar señales de riesgo de mortalidad con tan solo una fotografía facial”, dijo el Dr. Raymond Mak, autor del estudio, oncólogo radioterapeuta del Instituto Oncológico Mass General Brigham y miembro del profesorado del programa de Inteligencia Artificial en Medicina de Mass General Brigham, recogió CNN.

Los investigadores buscan ofrecer a los médicos una evaluación más consistente de la fragilidad y la reserva física antes de recomendar tratamientos intensivos, como cirugía, radioterapia o terapias sistémicas.

La tecnología podría apoyar la personalización de la atención, pero no reemplaza el criterio médico.

El estilo de vida se refleja en el envejecimiento facial

A través de otra herramienta complementaria desarrollada por estos investigadores, como es la FAHR-FaceAge, señalan que se ha determinado la edad biológica de un paciente con mayor precisión que los algoritmos de estimación de edad anteriores.

Así, el consumo excesivo de alcohol, las drogas y el tabaquismo se asociaron con una apariencia biológicamente mayor. La relación más marcada se observó con el tabaco: los fumadores actuales parecían mayores que los exfumadores, y estos, a su vez, mayores que quienes nunca habían fumado.

“El algoritmo de estimación de edad analiza la zona alrededor de las sienes, la frente, la parte superior de los ojos y lo que llamamos el pliegue nasolabial, la línea que conecta la nariz con la comisura de la boca”, explicó Mak sobre las partes del rostro que los modelos de IA consideran al evaluar la edad biológica.

“En cambio, el algoritmo de predicción del riesgo de mortalidad analiza una parte totalmente diferente del rostro. Analiza el puente de la nariz y la zona debajo de los ojos”, diferenció Mak.

El equipo invita al público a participar en el Estudio de Investigación FaceAge, aprobado por un comité de ética. Quienes suban una fotografía podrán recibir un informe y contribuir a validar las mediciones en poblaciones más amplias y diversas.

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